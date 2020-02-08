Считается, что здоровый образ жизни и изменение пищевых привычек могут снизить риск заболеть раком, при этом опухоли обнаруживают у людей с разным ритмом жизни.

с чего всё началось

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