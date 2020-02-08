Здоровье
РИА НовостиОнколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
Считается, что здоровый образ жизни и изменение пищевых привычек могут снизить риск заболеть раком, при этом опухоли обнаруживают у людей с разным ритмом жизни.Российская газетавчера в 21:00
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Общество
В Китае американец умер от коронавируса
Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Армия и оружие
Американские войска выбили российских военных с базы в сирийском Тель-Тамре. Видео
Очевидно, что причиной отхода российских военных является существующая напряжённость в данном районе с американскими войсками, которые устраивают серьёзные провокации, перекрывая дорогу российским военным патрулям практически каждый день, что, к слову, подтверждается курдскими СМИ.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Компания Toyota определилась с датой дебюта нового оригинального внедорожника-минивэна, построенного по мотивам концептуального Toyota TJ Cruiser.
Политика
Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки
Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Политика
Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием
Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
Игры
Sony запустила сайт, посвященный консоли PlayStation 5
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель
Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кино
Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»
Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина", которая дается за худшие актерские работы, сценарий, кинопесню и фильм года.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Энергетика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Культура
Выставка Дали побила рекорд посещаемости экспозиций Серова и Кало
По словам эксперта, в фонде "Гала – Сальвадор Дали" и Центре искусств королевы Софии заявили, что открытая в Москве выставка стала самой массовой для испанских авторов за пределами родной страны.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Гаджеты
Xiaomi перенесла презентацию юбилейного флагмана Mi 10
В этом году Xiaomi отмечает свой юбилей — компании исполнилось 10 лет.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Политика
Спикер Рады заявил о достаточной правовой базе для выборов в Донбассе
Спикер Рады отметил, что на Украине уже фактически принят закон о выборах, который позволяет провести голосование в Донбассе.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Политика
Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
Футбол
Месси зарабатывает вдвое больше Роналду
Армия и оружие
Четверо военнослужащих ЛНР погибли при обстреле со стороны Украины
Четверо военнослужащих Луганской Народной Республики погибли и ещё четверо получили ранения 7 февраля в результате обстрела со стороны Украины.
Общество
Кировского медбрата проверили на детекторе лжи после публикации в Сети
Кировского медбрата, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Хоккей
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.