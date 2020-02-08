Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиОнколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось

Онколог рассказал, в какие мифы о раке нельзя верить

Считается, что здоровый образ жизни и изменение пищевых привычек могут снизить риск заболеть раком, при этом опухоли обнаруживают у людей с разным ритмом жизни.
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

Онколог рассказал о способах снизить риск заболевания раком

ТАСС04:02

Онколог назвал самый эффективный способ снизить риск заболевания раком

Телеканал 360°00:11

Онколог рассказал, в какие мифы о раке нельзя верить

Российская газетавчера в 21:00

Врач назвал способ снизить риск развития рака

Известиявчера в 23:14

Как снизить риск заболевания раком: советы онколога

Вести.Ruвчера в 23:11

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

РИА Новостивчера в 22:07

Доктор развеял популярные домыслы об онкологии

РБК00:07
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Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

BFM.ru 01:46
Общество

В Китае американец умер от коронавируса

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.
РИА Новости 00:19
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Газета.Ru вчера в 05:40
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Армия и оружие

Американские войска выбили российских военных с базы в сирийском Тель-Тамре. Видео

Очевидно, что причиной отхода российских военных является существующая напряжённость в данном районе с американскими войсками, которые устраивают серьёзные провокации, перекрывая дорогу российским военным патрулям практически каждый день, что, к слову, подтверждается курдскими СМИ.
Avia.pro вчера в 17:35
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Компания Toyota определилась с датой дебюта нового оригинального внедорожника-минивэна, построенного по мотивам концептуального Toyota TJ Cruiser.
Новые автомобили 00:13
Политика

Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
Известия 04:39
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Политика

Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
РБК 04:52
Игры

Sony запустила сайт, посвященный консоли PlayStation 5

iReactor 05 февраля в 00:39
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:06
Кино

Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»

Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина", которая дается за худшие актерские работы, сценарий, кинопесню и фильм года.
РЕН ТВ 04:00
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument вчера в 10:02
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания вчера в 11:26
Энергетика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Общество

Депутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным

REGNUM 04:42
Культура

Выставка Дали побила рекорд посещаемости экспозиций Серова и Кало

По словам эксперта, в фонде "Гала – Сальвадор Дали" и Центре искусств королевы Софии заявили, что открытая в Москве выставка стала самой массовой для испанских авторов за пределами родной страны.
Москва 24 вчера в 08:27
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Мой Брянск 02:09
Гаджеты

Xiaomi перенесла презентацию юбилейного флагмана Mi 10

В этом году Xiaomi отмечает свой юбилей — компании исполнилось 10 лет.
Ferra вчера в 04:44
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru 06 февраля в 15:48
Политика

Спикер Рады заявил о достаточной правовой базе для выборов в Донбассе

Спикер Рады отметил, что на Украине уже фактически принят закон о выборах, который позволяет провести голосование в Донбассе.
RT на русском 02:58
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Политика

Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
REGNUM 02:50
Футбол

Месси зарабатывает вдвое больше Роналду

Пятый канал 00:00
Армия и оружие

Четверо военнослужащих ЛНР погибли при обстреле со стороны Украины

Четверо военнослужащих Луганской Народной Республики погибли и ещё четверо получили ранения 7 февраля в результате обстрела со стороны Украины.
REGNUM вчера в 14:27
Общество

Кировского медбрата проверили на детекторе лжи после публикации в Сети

Кировского медбрата, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:49
Хоккей

Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»

Газета.Ru вчера в 22:05
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
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