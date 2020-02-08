Корреспондент "РГ" спросила о правдивости некоторых из них у заместителя главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктора медицинских наук Александра Дорофеева.

с чего всё началось

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".

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