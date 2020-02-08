Здоровье
РИА НовостиОнколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Корреспондент "РГ" спросила о правдивости некоторых из них у заместителя главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктора медицинских наук Александра Дорофеева.Российская газетавчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Кино
В сериале «Ведьмак» появится леший из игры
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый сказочный персонаж - леший, сообщает Redanian Intelligence.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Общество
Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы
Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
Хоккей
Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ
Гаджеты
Пользователи WhatsApp отвоевали настоящую тёмную тему
В конце января принадлежащая Facebook команда WhatsApp выпустила тёмную тему для Android в тестовом режиме.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Хоккей
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Главы государств решили прервать свои переговоры, которые проходили сегодня, 7 февраля, в Сочи для того, чтобы сыграть в хоккей.
Общество
В Ухани от коронарного вируса умер гражданин США
В Ухани, где произошла вспышка коронарного вируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан.
Политика
Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
Происшествия
Арестован начальник управления администрации Оренбурга
Здоровье
Названы ошибки за завтраком, которые не позволяют похудеть
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Общество
Мишустин назвал новые штрафы непосильными для автомобилистов
Непосильными для автомобилистов назвал штрафы, предлагаемые новым проектом КоАП, председатель правительства Михаил Мишустин.
Футбол
Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие
Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Политика
Один из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки
Бывший член Палаты представителей конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США в качестве претендента от Республиканской партии.
Армия и оружие
Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков
Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
В Казахстане выясняют обстоятельства беспорядков в Кордайском районе
По поводу произошедшего уже высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии
В начале февраля свои пенсии раскрыли также Евгений Петросян и Регина Дубовицкая.
Происшествия
Три человека погибли в аварии с маршруткой в Воронежской области
Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области.