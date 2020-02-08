Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиОнколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось

Онколог рассказал, в какие мифы о раке нельзя верить

Корреспондент "РГ" спросила о правдивости некоторых из них у заместителя главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктора медицинских наук Александра Дорофеева.
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

Как снизить риск заболевания раком: советы онколога

Вести.Ruвчера в 23:11

Доктор развеял популярные домыслы об онкологии

РБК00:07

Онколог рассказал, как снизить риск заболевания раком

РЕН ТВвчера в 23:31

Врач назвал способ снизить риск развития рака

Известиявчера в 23:14

Онколог назвал самый эффективный способ снизить риск заболевания раком

Телеканал 360°00:11

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

РИА Новостивчера в 22:07

Онколог рассказал, в какие мифы о раке нельзя верить

Российская газетавчера в 21:00
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Кино

В сериале «Ведьмак» появится леший из игры

Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый сказочный персонаж - леший, сообщает Redanian Intelligence.
Газета.Ru вчера в 07:48
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Lenta.ru вчера в 11:31
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru вчера в 04:07
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
РИА Новости 00:26
Хоккей

Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 03:54
Гаджеты

Пользователи WhatsApp отвоевали настоящую тёмную тему

В конце января принадлежащая Facebook команда WhatsApp выпустила тёмную тему для Android в тестовом режиме.
iXBT.com 06 февраля в 20:16
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК 06 февраля в 06:29
Хоккей

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей

Главы государств решили прервать свои переговоры, которые проходили сегодня, 7 февраля, в Сочи для того, чтобы сыграть в хоккей.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Общество

В Ухани от коронарного вируса умер гражданин США

В Ухани, где произошла вспышка коронарного вируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан.
РБК 00:19
Политика

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Капитал страны вчера в 00:49
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Общество

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 02:04
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК 06 февраля в 17:31
Происшествия

Арестован начальник управления администрации Оренбурга

REGNUM вчера в 07:48
Здоровье

Названы ошибки за завтраком, которые не позволяют похудеть

Live24 05 февраля в 00:31
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Мишустин назвал новые штрафы непосильными для автомобилистов

Непосильными для автомобилистов назвал штрафы, предлагаемые новым проектом КоАП, председатель правительства Михаил Мишустин.
Социальные новости 06 февраля в 07:06
Футбол

Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие

Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
iReactor 06 февраля в 07:16
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa 06 февраля в 04:54
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС вчера в 14:58
Фигурное катание

Валиева победила на юниорском первенстве России

ProstoProSport вчера в 14:21
Политика

Один из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки

Бывший член Палаты представителей конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США в качестве претендента от Республиканской партии.
Российская газета вчера в 16:15
Армия и оружие

Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков

Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
iReactor вчера в 01:47
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.
Газета.Ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Происшествия

В Казахстане выясняют обстоятельства беспорядков в Кордайском районе

По поводу произошедшего уже высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
РЕН ТВ вчера в 15:01
Шоу-бизнес

Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии

В начале февраля свои пенсии раскрыли также Евгений Петросян и Регина Дубовицкая.
RuNews24.ru вчера в 20:43
Происшествия

Три человека погибли в аварии с маршруткой в Воронежской области

Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области.
ТАСС вчера в 20:17
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