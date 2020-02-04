с чего всё началось

Онколог Михаил Ласков в комментарии РЕН ТВ оценил советы Роспотребнадзора по профилактике онкологических заболеваний. По словам врача, здоровый образ жизни, прививки от онкогенных вирусов и отсутствие вредных привычек — действенные способы предохранить себя от рака.

Общество Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Здоровье Россия готовится к масштабному распространению коронавируса Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.

Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Единоборства Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.

Общество Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.

Хоккей Гретцки: Овечкин не промахивается Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).

Экономика В США начали расследование против братьев Ананьевых Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Общество Пермская школьница стала автором обложки американского Vogue Рисунок 16-летней россиянки Анастасии Ковтун из Пермского края, на котором изображена популярная певица Билли Айлиш, стал обложкой мартовского номера американской версии журнала Vogue.

Политика Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы "Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.