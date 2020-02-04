Здоровье
РИА НовостиОнколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака
Онколог Михаил Ласков в комментарии РЕН ТВ оценил советы Роспотребнадзора по профилактике онкологических заболеваний. По словам врача, здоровый образ жизни, прививки от онкогенных вирусов и отсутствие вредных привычек — действенные способы предохранить себя от рака.
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с чего всё началось
Ко Дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, Роспотребнадзор опубликовал памятку — среди наиболее важных превентивных мер в ней называется физическая активность, употребление достаточного количества овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, а также отсутствие вредных привычек.РИА Новости04:31
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Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Скандал с предложением продавать животных ради оплаты коммунальных услуг разгорелся 1 февраля.
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Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
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Эксперты назвали ТОП-5 страшных ошибок при смене и доливе моторного масла. Среди них оказалась замена согласно рекомендациям производителя.
Здоровье
Россия готовится к масштабному распространению коронавируса
Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Общество
Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей
Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
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Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
Появились снимки пораженных коронавирусом легких
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
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Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Хоккей
Гретцки: Овечкин не промахивается
Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 76 сирийских военных
В Минобороны Турции заявили о ликвидации 76 военных Сирии в ходе обстрела Идлибской зоны деэскалации турецкими военными.
Транспорт
В Москве оштрафовали водителей новогоднего транспорта за гирлянды
ГИБДД оштрафовала водителей общественного транспорта Москва за новогодние гирлянды.
Музыка
Ариана Гранде оказалась самой прослушиваемой певицей на Spotify
Ариана Гранде названа самой прослушиваемой певицей на потоковом музыкальном сервисе Spotify.
Экономика
В США начали расследование против братьев Ананьевых
Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Общество
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
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Пермская школьница стала автором обложки американского Vogue
Рисунок 16-летней россиянки Анастасии Ковтун из Пермского края, на котором изображена популярная певица Билли Айлиш, стал обложкой мартовского номера американской версии журнала Vogue.
Политика
Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы
"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
Политика
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Гаджеты
Samsung начнёт выпускать самую быструю память HBM2E в текущем полугодии
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Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.