Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиОнколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака

Онколог Михаил Ласков в комментарии РЕН ТВ оценил советы Роспотребнадзора по профилактике онкологических заболеваний. По словам врача, здоровый образ жизни, прививки от онкогенных вирусов и отсутствие вредных привычек — действенные способы предохранить себя от рака.
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с чего всё началось
Ко Дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, Роспотребнадзор опубликовал
 памятку — среди наиболее важных превентивных мер в ней называется физическая активность, употребление достаточного количества овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, а также отсутствие вредных привычек.
РИА Новости04:31

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Онколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака

РИА Новости04:31

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком

ТАСС00:54

Россиянам раскрыли способы избежать онкологических заболеваний

Lenta.ruвчера в 20:07

Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики раковых заболеваний

RT на русскомвчера в 22:52

Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Известиявчера в 21:52

В Роспотребнадзоре рассказали, как предотвратить заболевание раком

РЕН ТВ00:50

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака

Агентство Москвавчера в 19:40
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Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

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RT на русском 03:31
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Украина подаст новые иски против России

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Российская газета 00:26
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой

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Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
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Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
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На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
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В США начали расследование против братьев Ананьевых

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Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
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Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

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