Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиОнколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
Читать в источнике
Комментировать449
с чего всё началось

«У нас будет резкий скачок смертности»

Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

России предрекли скачок смертности от онкологии из-за нехватки лекарств

Известиявчера в 19:08

Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы

РИА Новостивчера в 20:08

В России из-за дефицита лекарств может вырасти смертность от онкологии

URA.Ruвчера в 20:33

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

РБК02:28

Врач рассказал, что Россию ждёт скачок смертности от онкологических заболеваний

Life.ruвчера в 21:28

Онищенко раскритиковал врача, заявившего о возможном скачке смертности от рака в РФ

Народные новости04:42

В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии

News.ruвчера в 20:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:05, Вашингтон
Общество

Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября

Изменения коснутся как порядка ухода, так и выплат отпускных С 1 октября в России изменятся правила по уходу сотрудниками в отпуск, сообщает "Федерал-пресс".
АМИТЕЛ 16 сентября в 03:32
Происшествия

В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой

Российская газета 04:55
Здоровье

За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн

За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн. Для этого необходимо подать заявку на сайте мэра.
Вести Подмосковья 00:49
Происшествия

Житель Удмуртии развратил 19 девочек в Сети

СК возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Удмуртии, который совратил 19 несовершеннолетних девочек, притворившись девушкой в соцсети.
Газета.Ru 05:04
Армия и оружие

Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

Газета.Ru вчера в 12:24
Происшествия

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Армия и оружие

Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

ТАСС 04:40
Баскетбол

Белорусская баскетболистка жёстко раскритиковала российский фильм

RT на русском 05:02
Политика

Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Происшествия

Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР

Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Происшествия

Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Полиция задержала уроженца Бурятии, бросившего гранату в остановившего его сотрудника ДПС в Москве.
Lenta.ru 02:47
Происшествия

Защита актера Павла Устинова обжаловала приговор — суд

РАПСИ 05:58
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Здоровье

Онкобольница Блохина остановила госпитализацию детей на химиотерапию

Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.
Вести.Ru 05:49
Политика

Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга

РИА Новости 04:33
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Технологии

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Происшествия

Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи

Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Общество

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Происшествия

Мужчине удалили 10-сантиметровый «дьявольский» рог

В индийском городе Сагар мужчине по имени Шьям Лал Ядав удалили «дьявольский» рог размером 4 дюйма (10,2 сантиметра).
Lenta.ru 00:09
Экономика

Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России

Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года.
9111.ru вчера в 07:22
Армия и оружие

В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 02:30
Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Экономика

Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

РБК 05:53
Происшествия

Заместителя Кличко избили в Киеве

Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Наука

Кольца Сатурна, возможно, в 40 раз старше, чем принято считать

Credits: NASA, ESA Однако в исследовании, представленном журнале Nature Astronomy, ученые указывают на процесс, в ходе которого пыль и органический материал в большом количестве выбрасываются из кольцевой системы Сатурна, что говорит об их значительно более почтенном возрасте, составляющем, по новым оценкам, примерно 4 миллиарда лет.
Ин-спейс.ру 16 сентября в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное