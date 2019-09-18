Здоровье

РБКРБКОнколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Смертность от онкологии в России может увеличиться на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Об этом в интервью газете «Известия» заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.
Читать в источнике
Комментировать137
с чего всё началось

«У нас будет резкий скачок смертности»

Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

России предрекли скачок смертности от онкологии из-за нехватки лекарств

Известиявчера в 19:08

Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

РИА Новостивчера в 20:08

В России из-за дефицита лекарств может вырасти смертность от онкологии

URA.Ruвчера в 20:33

Врач рассказал, что Россию ждёт скачок смертности от онкологических заболеваний

Life.ruвчера в 21:28

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

РБК02:28

В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии

News.ruвчера в 20:52

России предсказали резкий рост смертности от онкологии

Lenta.ru02:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:04, Вашингтон
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 00:38
Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс вчера в 06:09
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Происшествия

Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Футбол

Российский судья признался, что работает на матчах любимого клуба

Судья Сергей Лапочкин признался, что регулярно судит матчи с участием своего любимого клуба. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 01:18
Армия и оружие

Российская армия впервые использовала «Палантин»

Популярная механика вчера в 05:39
Происшествия

Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Общество

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК вчера в 11:19
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Политика

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Армия и оружие

В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»

Танковый полк «Силы Тигра» прошел от Дер-эз-Зора и Пальмиры до Идлиба.
ТК Звезда 00:32
Экономика

Кризис в стране ощущают более 60% жителей России

Большинство жителей России (62%) считают, что в стране сейчас происходит экономический кризис.
REGNUM 00:46
Экономика

Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться

Медицинские сети «Ниармедик» и «Доктор рядом» намерены объединить бизнес, процедура слияния должна завершиться до конца этого года, объявили компании в совместном сообщении (есть у РБК).
РБК 02:01
Космос

Разработан дизайн-проект первого в мире космического отеля

Американский фонд The Gateway Foundation показал общественности дизайн первого в мире космического отеля.
Профиль 16 сентября в 10:06
Происшествия

Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток

Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.
RT на русском 02:04
Хоккей

НХЛ. Свечников провел первый за 11 месяцев матч за «Детройт»

Спорт БИЗНЕС Online 02:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Происшествия

Ургант вспомнил на «Первом канале» о страшном суде из-за дела Устинова

РБК 03:01
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Гаджеты

Открылся предзаказ на новые телефоны Nokia в России

На российском рынке открылся предзаказ на новые мобильные гаджеты Nokia. Об этом сообщили представители компании HMD Global.
Discover24 02:48
Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

News.ru 01:52
Происшествия

В Индии мужчине удалили десятисантиметровый «дьявольский» рог

РИА Новости 02:25
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Экономика

«Газпром нефть» начнет продавать топливо на заправках в рассрочку

Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя.
Ведомости вчера в 16:46
Общество

Турчак вступился за получившего 3,5 года колонии актера Устинова

Коммерсантъ 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное