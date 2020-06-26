Здоровье
РИА НовостиОнколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. Врач заметил, что масло, получающееся после рафинации, подвергается воздействию гексана и бензина, которые полностью невозможно вывести из продукта.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Общество
Тунис не открыл границ для российских гостей
Тунис, 25 июня 2020, 23:24 — REGNUM Закрытые ранее из-за пандемии границы Туниса открылись, но не для всех стран, передаёт 25 июня Mosaique FM.
REGNUM вчера в 16:24
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Общество
В Steam началась летняя распродажа
Распродажа завершится девятого июля в 20:00 мск. Пользователям будут доступны особые очки на этот период.
Evo-rus.com 03:36
Политика
Украина попросила помощи у ЕС и НАТО в связи с наводнением
«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
REGNUM 01:23
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Политика
Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Общество
Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол
Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»
20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
РБК 04:54
Общество
Данные граждан предложили обрабатывать без их письменного согласия
МЭР предложило закрепить в законе «О персональных данных» возможность в порядке эксперимента обрабатывать биометрические персональные данные гражданина без его письменного согласия при дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи без посещения салона оператора.
Право.ру 02:34
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
UfacityNews.ru 03:32
Игры
Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки
Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Политика
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
Общество
В Росавиации предложили план по возобновлению международных рейсов
Как стало известно СМИ, глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с предложением начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ.
Наша версия вчера в 05:59
Армия и оружие
Захват Турцией авиабазы «Джуфра» в Ливии не оставит Египту выбора
Если бойцы Правительства национального согласия при поддержке турецких солдат захватят военную базу «Джуфра» в Ливии, то Египту придется ввести свои силы в данную страну.
Discover24 03:07
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака
Популярный российский телеведущий Константин Ивлев официально оформил развод со своей женой после 23 лет совместной жизни.
Ореанда-Новости 06:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия вчера в 04:01
Происшествия
Найдены биологические родители изъятых в Москве суррогатных детей
Биологических родителей обнаруженных в Москве пятерых младенцев, рожденных от суррогатных матерей, нашли.
Lenta.ru вчера в 08:02
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23