Выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из клиники, о которой сегодня сообщили СМИ, может быть связана с перерывом в лечении либо с его неэффективностью. К таким выводам пришел врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов.

с чего всё началось

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.

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