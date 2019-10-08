Выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из клиники, о которой сегодня сообщили СМИ, может быть связана с перерывом в лечении либо с его неэффективностью. К таким выводам пришел врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов.

с чего всё началось

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.

Политика В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Здоровье Японская диета снижает риск развития рака простаты Итальянские эксперты считают, что японская диета не только положительно влияет на сердечно-сосудистую деятельность, но и снижает риск развития рака простаты.

Игры Call of Duty: Mobile скачали 100 миллионов раз Количество скачиваний игры для мобильных устройств Call of Duty: Mobile достигло 100 млн загрузок.

Политика В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.

Армия и оружие На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе 7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе.

Происшествия Истребитель F-16 разбился в Германии Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Армия и оружие Трамп рассказал о разработке новых вооружений В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Происшествия Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Общество На Запашного пожаловались в СК после иска из-за высказываний Доренко В заявлении «Творческого объединения цирковых коллективов» речь идет об иске, который был подан к учредителю радиостанции «Говорит Москва» из-за слов журналиста Сергея Доренко о «звереубийце» Запашном.

Происшествия Восьмилетний российский школьник умер во время урока физкультуры В одной из школ Йошкар-Олы во время урока физкультуры скончался школьник.

Наука Металинза скрутила свет в дискретную спираль Исследователи создавали металинзу при помощи 3D-печати, а проходящий сквозь нее свет фокусировался в отдельных точках, расположенных вдоль трехмерной спирали.

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

Происшествия Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Экономика Минэк предложил увеличить налоги на малый бизнес с 2020 года В Минэкономразвития выcтупили с пpедложением проиндeксировать кoэффициенты для рacчета нaлогов для малого бизнecа, в том числе единый нaлог на вмeненный дoxод (ЕНВД), нaлог на дoxоды физическиx лиц (НДФЛ), тopговый сбор и пaтент на 4,9% с 2020 года.

Энергетика Цена на газ на Украине может вырасти почти в два раза этой зимой Украина накопила в своих подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон без срывов, – 20 млрд кубов, при том, что обычно к зиме накапливала всего 14-15 млрд.

Шоу-бизнес Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Политика Путин встретится с 19 новыми губернаторами 9 октября Президент России Владимир Путин в среду, 9 октября, проведет встречу с 19 новыми губернаторами, сообщили в пресс-службе Кремля.