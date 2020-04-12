Коронавирус
РИА НовостиОнколог рассказал, насколько страшен коронавирус для курильщиков
"Курящие люди реже заражаются коронавирусом, чем некурящие" – откуда взялось это спорное утверждение и насколько оно соответствует действительности, рассказал радио Sputnik заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин.
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с чего всё началось
Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит.Радио Sputnik19:00
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Общество
Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
Общество
Систему пропусков в Подмосковье введут с 15 апреля
Систему пропусков для поездок на любом транспорте введут в Подмосковье с 15 апреля, начать их оформление можно будет с 13 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.
МИР 24 13:16
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Экономика
В Общественной палате поддержали меры социальной поддержки населения в период пандемии коронавируса
Председатель общественного совета Минтруда РФ, член Общественной палаты РФ Елена Солдунова отметила важность социальной поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом.
Life.ru 14:44
Происшествия
В Мексике обнаружили мертвым пропавшего журналиста
Прокуратура южного мексиканского штата Герреро обнаружила останки журналиста Виктора Альвареса, пропавшего 2 апреля после угроз со стороны преступных группировок.
РИА Новости 20:40
Гаджеты
Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой
Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру 13:53
Политика
МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости вчера в 16:33
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Футбол
«Если „МЮ“ дома проигрывал, добавляли пять минут, если выигрывал – максимум две»: Манчини рассказал, как работал «Ферги-тайм»
Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини поговорил о таком понятии, как «Ферги-тайм».
Евро-футбол.ру 16:40
Космос
Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС
Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 20:20
Происшествия
Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков
Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:13
Происшествия
Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице.
РБК 10:09
Общество
В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету
Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM 21:41
Происшествия
Под подозрением на коронавирус в Забайкалье оказались трое детей
22 человека находятся под подозрением на наличие инфекции.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:01
Общество
Глава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев с 00 часов 12 апреля 2020года ввел на территории города Алдан карантин.
Российская газета 21:20
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Общество
Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Сайт A42.RU сообщал, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв анонсировал своё обращение к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 00:07
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Кино
Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии
Эксклюзивная премьера фильма "Бессмертный" - полнометражного приквела культового итальянского сериала "Гоморра" состоится на сервисе more.tv уже 13 апреля.
Российская газета вчера в 05:31
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час
Запрет на выход на улицу из своих домов вводится для граждан Турции с полуночи 11 апреля, проживающих в более чем 30 городах страны, 10 апреля говорится в заявлении МВД Турции.
ИА Красная Весна вчера в 15:44
Шоу-бизнес
«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue
Passion.ru 09 апреля в 17:55
Происшествия
Один заключенный погиб во время пожара в колонии в Ангарске
Иркутск Сегодня 07:02
Наука
Причина появления новых вирусов раскрыта
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу.
ToDay News Ufa 05:46
Энергетика
Американские СМИ прогнозируют прекращение экспорта нефти из США
Вашингтон, 12 апреля 2020, 05:11 — REGNUM Нефтяная отрасль США переживает резкий спад, что грозит полным исчезновением экспорта американской нефти, сообщает 11 апреля газета The New York Times.
REGNUM 22:11
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru 11:24
Космос
Сибирский вуз запатентовал силовое поле для защиты космонавтов
Для защиты эксперты предлагают разные способы: окружить космический корабль метровым слоем воды, создать вокруг него электростатическое поле и так далее.
РИА Новости 20:20
Общество
В Китае за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом
В Китае за последние сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом, 97 из них - ввозные, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:11