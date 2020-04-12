Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит.

с чего всё началось

"Курящие люди реже заражаются коронавирусом, чем некурящие" – откуда взялось это спорное утверждение и насколько оно соответствует действительности, рассказал радио Sputnik заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин.

Общество Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1». 127

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга. 142

Общество Систему пропусков в Подмосковье введут с 15 апреля Систему пропусков для поездок на любом транспорте введут в Подмосковье с 15 апреля, начать их оформление можно будет с 13 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram. 117

Экономика В Общественной палате поддержали меры социальной поддержки населения в период пандемии коронавируса Председатель общественного совета Минтруда РФ, член Общественной палаты РФ Елена Солдунова отметила важность социальной поддержки населения в связи с ситуацией с коронавирусом.

Происшествия В Мексике обнаружили мертвым пропавшего журналиста Прокуратура южного мексиканского штата Герреро обнаружила останки журналиста Виктора Альвареса, пропавшего 2 апреля после угроз со стороны преступных группировок.

Политика МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте. 4,1K

Здоровье Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса. 46

Космос Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

Происшествия Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости. 23

Происшествия Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице. 397

Общество В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter. 3

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 39

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 161

Авто Появились первые фото салона обновленного Lada Largus Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA. 136

Общество В 30 городах Турции ввели комендантский час Запрет на выход на улицу из своих домов вводится для граждан Турции с полуночи 11 апреля, проживающих в более чем 30 городах страны, 10 апреля говорится в заявлении МВД Турции. 30

Наука Причина появления новых вирусов раскрыта Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу. 75

Энергетика Американские СМИ прогнозируют прекращение экспорта нефти из США Вашингтон, 12 апреля 2020, 05:11 — REGNUM Нефтяная отрасль США переживает резкий спад, что грозит полным исчезновением экспорта американской нефти, сообщает 11 апреля газета The New York Times.

Космос Сибирский вуз запатентовал силовое поле для защиты космонавтов Для защиты эксперты предлагают разные способы: окружить космический корабль метровым слоем воды, создать вокруг него электростатическое поле и так далее.