Здоровье
РИА НовостиОнколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Кобяков добавил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на сто тысяч населения, или около 34 тысяч впервые выявленных случаев в год.
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с чего всё началось
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.RT на русскомвчера в 23:03
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