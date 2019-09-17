По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.

с чего всё началось

Кобяков добавил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на сто тысяч населения, или около 34 тысяч впервые выявленных случаев в год.

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