Здоровье
RT на русскомОнколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.RT на русскомвчера в 23:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:40, Вашингтон
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Недвижимость
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке
«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку»,— приводит банк слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Коммерсантъ 06:39
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Происшествия
Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту
Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
РБК 02:07
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
RT на русском 08:21
Экономика
Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений
Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти В понедельник утром на Московской бирже зафиксировали уверенный рост рубля к доллару и евро из-за резкого повышения цены на нефть после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Интерфакс.
Русский дедлайн вчера в 06:15
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Газета.Ru вчера в 06:26
Политика
Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 15 сентября в 09:48
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.
Вести.Ru вчера в 08:44
Экономика
В Кремле не стали комментировать сообщения о льготах «Роснефти»
Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Армия и оружие
ФРГ ослабит ограничения по экспорту в Эр-Рияд французских вооружений с немецкими комплектующими
Парижу и Берлину удалось договориться относительно французских поставок вооружений Эр-Рияду.
Военное обозрение 05:05
Политика
Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Армия и оружие
США планируют создать истребители на замену F-22 и F-35 за пять лет
В США приступают к созданию истребителей следующего поколения, которые заменят F-22 и F-35.
Комсомольская правда 08:05
Футбол
«Зенит» заявил, что даст шанс Кокорину вернуться в футбол
"Зенит" готов предоставить шанс Кокорину вернуться в футбол и даст шанс заиграть на профессиональном уровне в составе основного состава.
Vprognoze.ru 07:39
Наука
Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт
Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
Кубанские новости 03:52