Здоровье

RT на русскомRT на русскомОнколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
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Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русскомвчера в 23:03

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Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

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Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России

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