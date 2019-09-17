Здоровье

RT на русскомRT на русскомОнколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
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с чего всё началось

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русскомвчера в 23:03

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Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

RT на русскомвчера в 23:03

Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России

РИА Новости00:12

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РЕН ТВвчера в 23:28

Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России

РБК03:43

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Lenta.ru01:14

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Московский Комсомолец02:23
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:11, Вашингтон
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