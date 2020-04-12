Коронавирус

РБКРБКОнколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса

Курение является дополнительным фактором риска для течения болезни, вызванной коронавирусом. Об этом в интервью «Радио Sputnik» заявил заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Владимир Левшин.
Читать в источнике
Комментировать68
с чего всё началось

Врач объяснил, какая связь между курением и коронавирусом

Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит.
Радио Sputnik19:00

Подробнее о событии

Онколог развенчал миф о безопасности COVID-19 для курильщиков

Телеканал 360°20:55

Онколог рассказал о воздействии коронавируса на курильщиков

Известия22:59

Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса

РБК22:31

Объяснена опасность коронавируса для курильщиков

Lenta.ru23:40

Онколог рассказал, чем грозит коронавирус курильщикам

Московский Комсомолец20:28

Онколог рассказал, насколько страшен коронавирус для курильщиков

РИА Новости20:04

Врач объяснил, какая связь между курением и коронавирусом

Радио Sputnik19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Происшествия

В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел

Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
РБК 15:49
6
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
2,7K
Происшествия

В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 23:19
Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
70
Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
212
Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
4,1K
Происшествия

В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара

На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании.
RT на русском 23:14
Кино

Тэхён мог сыграть Гарри Поттера

Popcake 12:33
2
Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
360
Общество

Китай направил в Россию врачей для борьбы с коронавирусом

«Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт, приобретенный в период борьбы с эпидемией COVID-19», — приводит сообщение МИД Поднебесной РИА Новости.
Sport24.ru 04:17
1,1K
Здоровье

Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса

Специалисты Минздрава России причисляют соль к одному из средств, способных помочь при профилактике коронавируса.
МедиаПоток 09 апреля в 10:22
489
Общество

Въезд и выезд из-за коронавируса ограничат в Красноярске

Указ губернатора Красноярского края «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» был подписан 10 апреля.
Kursk.com 10:10
155
Общество

США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию, сообщает Университет Хопкинса.
Газета.Ru 12:17
161
Общество

Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне

Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
343
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
2,2K
Общество

У коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 13:11
87
Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости 17:54
1
Общество

Самолет из Хабаровска вылетел в Сеул за россиянами

Самолет из Хабаровска вылетел за застрявшими в Сеуле соотечественниками, они смогут вернуться на родину вечером.
ТАСС 23:29
3
Происшествия

Трое врачей стали жертвами разбойного нападения в Мексике

Трое врачей из мексиканского Института социального страхования были убиты в штате Морелос в центральной части страны в результате разбойного нападения.
Известия 22:33
1
Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
35
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела

Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости 02:49
5
Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости 05:55
29
Здоровье

В Челябинской области выявлено шесть новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса, всего в регионе 42 заболевших, сообщает минздрав региона.
Znak.com 01:29
42
Единоборства

Фергюсон прокомментировал отмену турнира UFC 249

ProstoProSport вчера в 02:06
18
Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
36
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
202
Общество

Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани

Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
745
Футбол

Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков «Рубина»

Савин попросил тренера «Рубина» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он штрафует игроков за слово «брат».
Евро-футбол.ру вчера в 12:01
Здоровье

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line вчера в 12:00
82
Космос

Обнаружены намеки на неравномерное расширение Вселенной

Анализируя снимки далеких скоплений галактик, сделанные телескопом Chandra, астрономы из США и Германии получили новые данные в поддержку гипотезы о том, что скорость расширения Вселенной для разных точек мироздания неодинакова.
Русская Планета 08 апреля в 19:22
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное