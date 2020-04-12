Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит.

с чего всё началось

Курение является дополнительным фактором риска для течения болезни, вызванной коронавирусом. Об этом в интервью «Радио Sputnik» заявил заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Владимир Левшин.

Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса

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