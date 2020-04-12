Коронавирус
РБКОнколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса
Курение является дополнительным фактором риска для течения болезни, вызванной коронавирусом. Об этом в интервью «Радио Sputnik» заявил заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Владимир Левшин.
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с чего всё началось
Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит 5-6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит.Радио Sputnik19:00
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Происшествия
В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел
Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
РБК 15:49
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 23:19
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
Происшествия
В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара
На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании.
RT на русском 23:14
Кино
Тэхён мог сыграть Гарри Поттера
Popcake 12:33
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Общество
Китай направил в Россию врачей для борьбы с коронавирусом
«Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт, приобретенный в период борьбы с эпидемией COVID-19», — приводит сообщение МИД Поднебесной РИА Новости.
Sport24.ru 04:17
Здоровье
Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса
Специалисты Минздрава России причисляют соль к одному из средств, способных помочь при профилактике коронавируса.
МедиаПоток 09 апреля в 10:22
Общество
Въезд и выезд из-за коронавируса ограничат в Красноярске
Указ губернатора Красноярского края «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» был подписан 10 апреля.
Kursk.com 10:10
Общество
США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса
США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию, сообщает Университет Хопкинса.
Газета.Ru 12:17
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
У коронавируса нашли новые симптомы
В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 13:11
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости 17:54
Общество
Самолет из Хабаровска вылетел в Сеул за россиянами
Самолет из Хабаровска вылетел за застрявшими в Сеуле соотечественниками, они смогут вернуться на родину вечером.
ТАСС 23:29
Происшествия
Трое врачей стали жертвами разбойного нападения в Мексике
Трое врачей из мексиканского Института социального страхования были убиты в штате Морелос в центральной части страны в результате разбойного нападения.
Известия 22:33
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела
Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости 02:49
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости 05:55
Здоровье
В Челябинской области выявлено шесть новых случаев коронавируса
В Челябинской области за сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса, всего в регионе 42 заболевших, сообщает минздрав региона.
Znak.com 01:29
Единоборства
Фергюсон прокомментировал отмену турнира UFC 249
ProstoProSport вчера в 02:06
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани
Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков «Рубина»
Савин попросил тренера «Рубина» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он штрафует игроков за слово «брат».
Евро-футбол.ру вчера в 12:01
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line вчера в 12:00
Космос
Обнаружены намеки на неравномерное расширение Вселенной
Анализируя снимки далеких скоплений галактик, сделанные телескопом Chandra, астрономы из США и Германии получили новые данные в поддержку гипотезы о том, что скорость расширения Вселенной для разных точек мироздания неодинакова.
Русская Планета 08 апреля в 19:22