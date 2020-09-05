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Вести.Ru
Вести.Ru

Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника

Мяснянкин категорически предостерег от попыток удалить родинку самостоятельно — это чревато крайне опасными последствиями. Со своей стороны, врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о признаках рака прямой кишки.В источнике
С чего всё началось
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются. Однако за изменениями их структуры необходимо следить — некоторые из них могут стать предвестниками развивающегося рака кожи.
Пятый каналвчера в 05:02
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РИА Новости

Названы предсказывающие рак изменения родинок

РИА Новостивчера в 10:01
Lenta.ru

Названы ведущие к онкологии изменения родинок

Lenta.ruвчера в 11:23
Московский Комсомолец

Названы симптомы предракового изменения родинок

Московский Комсомолецвчера в 10:33
Российская газета

Названы предсказывающие онкологию изменения родинок

Российская газетавчера в 12:13
Телеканал 360°

Названы предсказывающие рак изменения родинок

Телеканал 360°вчера в 08:35
ФАН

Онколог предупредил об опасности изменения формы родинок на теле

ФАНвчера в 05:45
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Пятый каналвчера в 05:02

В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.
В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink
REGNUMвчера в 03:07
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16

ОСК сообщила об отставании строительства подлодок «Лада» от плана

Задержка строительства двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" исходит от технических проблем одного из поставщиков оборудования, сообщает РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Народные новости4 сентября в 06:40
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Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограмма4 сентября в 05:13
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
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