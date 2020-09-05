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Вести.Ru
Вести.Ru

Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника

Мяснянкин категорически предостерег от попыток удалить родинку самостоятельно — это чревато крайне опасными последствиями. Со своей стороны, врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о признаках рака прямой кишки.В источнике
С чего всё началось
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Хирург-онколог рассказал, кому обязательно раз в год следует посещать профильного врача. Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются.
Пятый канал05:02
Подробнее о событии
Российская газета

Названы предсказывающие онкологию изменения родинок

Российская газета12:13
Lenta.ru

Названы ведущие к онкологии изменения родинок

Lenta.ru11:23
РИА Новости

Названы предсказывающие рак изменения родинок

РИА Новости10:01
Московский Комсомолец

Названы симптомы предракового изменения родинок

Московский Комсомолец10:33
Телеканал 360°

Названы предсказывающие рак изменения родинок

Телеканал 360°08:35
ФАН

Онколог предупредил об опасности изменения формы родинок на теле

ФАН05:45
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Пятый канал05:02

Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе
Известия13:59
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
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Под Вологдой поймали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочки

В Вологодской области оперативникам удалось задержать сбежавшего из отделения полиции мужчину, признавшегося в убийстве жены и малолетней дочери, сообщает СУ СК России по Вологодской области.
РЕН ТВ12:32
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Премьер Швеции ответил на призыв остановить проект «Северный поток-2»

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на угрозы США ввести новые санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2», газопровод «будет достроен», а возможные ограничения Вашингтона она назвала незаконными.
Комсомольская правда08:07
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Военно-морская мощь Украины выросла на один катер

Киев, 5 сентября 2020, 21:37 — REGNUM Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
REGNUM14:37

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спортвчера в 03:38
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