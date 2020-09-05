Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника
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Мяснянкин категорически предостерег от попыток удалить родинку самостоятельно — это чревато крайне опасными последствиями. Со своей стороны, врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о признаках рака прямой кишки.В источнике
С чего всё началось
Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?
Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются. Однако за изменениями их структуры необходимо следить — некоторые из них могут стать предвестниками развивающегося рака кожи.
Пятый канал05:02
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