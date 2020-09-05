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Вести.Ru
Вести.Ru

Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника

Мяснянкин категорически предостерег от попыток удалить родинку самостоятельно — это чревато крайне опасными последствиями. Со своей стороны, врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о признаках рака прямой кишки.В источнике
С чего всё началось
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются. Однако за изменениями их структуры необходимо следить — некоторые из них могут стать предвестниками развивающегося рака кожи.
Пятый канал05:02
Подробнее о событии
Российская газета

Названы предсказывающие онкологию изменения родинок

Российская газета12:13
Lenta.ru

Названы ведущие к онкологии изменения родинок

Lenta.ru11:23
Московский Комсомолец

Названы симптомы предракового изменения родинок

Московский Комсомолец10:33
РИА Новости

Названы предсказывающие рак изменения родинок

РИА Новости10:01
Телеканал 360°

Названы предсказывающие рак изменения родинок

Телеканал 360°08:35
ФАН

Онколог предупредил об опасности изменения формы родинок на теле

ФАН05:45
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Пятый канал05:02

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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РЛК «Заслон» будут интегрированы в новые корабли проекта 20380 ВМФ РФ

Новые военные корабли планируют оснастить радиолокационными комплексами "Заслон", которые способны обнаруживать стелс-аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели противника — на расстоянии до 300 км. Известно, что "Заслон" уже установлен на корветах "Ретивый" и "Строгий", строящиеся в Петербурге, и "Алдар Цыденжапов", построенном на Амурском ССЗ.
iReactor13:06
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Россия ввела экономические санкции в отношении экс-президента Украины

Публикуем полный текст документа, размещённый на портале правовой информации: Фото: портал правовой информации Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ" был подписан Президентом России Владимиром Путиным в октября 2018 года.
Областная газета07:42
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Кириенко передал эстафету от «Тавриды» участникам «Лидеров России»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал по видеосвязи участникам конкурса «Лидеры России» творческую эстафету с площадки фестиваля «Таврида-Арт».
Известия13:09
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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