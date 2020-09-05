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Вести.Ru
Вести.Ru

Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника

Мяснянкин категорически предостерег от попыток удалить родинку самостоятельно — это чревато крайне опасными последствиями. Со своей стороны, врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о признаках рака прямой кишки.В источнике
С чего всё началось
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются. Однако за изменениями их структуры необходимо следить — некоторые из них могут стать предвестниками развивающегося рака кожи.
Пятый каналвчера в 05:02
Подробнее о событии
Российская газета

Названы предсказывающие онкологию изменения родинок

Российская газетавчера в 12:13
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Пятый каналвчера в 05:02
Московский Комсомолец

Названы симптомы предракового изменения родинок

Московский Комсомолецвчера в 10:33
РИА Новости

Названы предсказывающие рак изменения родинок

РИА Новостивчера в 10:01
Телеканал 360°

Названы предсказывающие рак изменения родинок

Телеканал 360°вчера в 08:35
ФАН

Онколог предупредил об опасности изменения формы родинок на теле

ФАНвчера в 05:45
Lenta.ru

Названы ведущие к онкологии изменения родинок

Lenta.ruвчера в 11:23

В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»
ТАСС17:16

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.
РБК4 сентября в 11:55
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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спортвчера в 06:52
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Скорость закачки Starlink превысила 100 мегабит в секунду

Во время запуска своей последней партии спутников Starlink, транслирующих через Интернет, SpaceX раскрыла ключевые детали о возможностях планируемой группировки, заявив, что спутники показали "сверхмалую задержку и скорость загрузки более 100 Мбит / с".
Astera4 сентября в 09:56
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
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Украина поможет Турции создать конкурента Су-57

В июне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что истребитель Turkish Fighter X (TF-X) в случае своего создания и выхода на международный рынок может стать конкурентом российского Су-57.
Lenta.ru3 сентября в 17:09
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