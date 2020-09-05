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Вести.Ru
Вести.Ru

Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника

Мяснянкин категорически предостерег от попыток удалить родинку самостоятельно — это чревато крайне опасными последствиями. Со своей стороны, врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о признаках рака прямой кишки.В источнике
С чего всё началось
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются. Однако за изменениями их структуры необходимо следить — некоторые из них могут стать предвестниками развивающегося рака кожи.
Пятый каналвчера в 05:02
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РИА Новости

Названы предсказывающие рак изменения родинок

РИА Новостивчера в 10:01
Lenta.ru

Названы ведущие к онкологии изменения родинок

Lenta.ruвчера в 11:23
Московский Комсомолец

Названы симптомы предракового изменения родинок

Московский Комсомолецвчера в 10:33
Российская газета

Названы предсказывающие онкологию изменения родинок

Российская газетавчера в 12:13
Телеканал 360°

Названы предсказывающие рак изменения родинок

Телеканал 360°вчера в 08:35
ФАН

Онколог предупредил об опасности изменения формы родинок на теле

ФАНвчера в 05:45
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Пятый каналвчера в 05:02

В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной
Lenta.ruвчера в 09:55
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В Хабаровске прошел девятый субботний митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска девятую субботу подряд вышли на несогласованный митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, которого арестовали и уволили из-за обвинений в причастности к заказным убийствам.
Телеканал RTVIвчера в 03:50
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
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