Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника
Смотрите также
В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»
Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию
Российский МиГ-41 сможет эффективно выполнять задачи в ближнем космосе
Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»
В Минске проходит «Женский марш мира»
Силы США хотят атаковать российских военных в Сирии
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах
В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»
Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики
В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
Мяснянкин категорически предостерег от попыток удалить родинку самостоятельно — это чревато крайне опасными последствиями. Со своей стороны, врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о признаках рака прямой кишки.В источнике
С чего всё началось
Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?
Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются. Однако за изменениями их структуры необходимо следить — некоторые из них могут стать предвестниками развивающегося рака кожи.
Пятый каналвчера в 05:02
Подробнее о событии