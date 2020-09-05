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Вести.Ru
Вести.Ru

Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника

Мяснянкин категорически предостерег от попыток удалить родинку самостоятельно — это чревато крайне опасными последствиями. Со своей стороны, врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о признаках рака прямой кишки.В источнике
С чего всё началось
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Хирург-онколог рассказал, кому обязательно раз в год следует посещать профильного врача. Практически у каждого человека на теле есть родинки. Если они не мешают, чаще всего люди о них не задумываются.
Пятый канал05:02
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Российская газета

Названы предсказывающие онкологию изменения родинок

Российская газета12:13
Lenta.ru

Названы ведущие к онкологии изменения родинок

Lenta.ru11:23
Телеканал 360°

Названы предсказывающие рак изменения родинок

Телеканал 360°08:35
РИА Новости

Названы предсказывающие рак изменения родинок

РИА Новости10:01
Московский Комсомолец

Названы симптомы предракового изменения родинок

Московский Комсомолец10:33
ФАН

Онколог предупредил об опасности изменения формы родинок на теле

ФАН05:45
Пятый канал

Какие изменения родинок — повод немедленно обратиться к онкологу?

Пятый канал05:02

Ковалькова была отпущена из изолятора для лечения — МВД Белоруссии

Член президиума самопровозглашенного Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова был отпущена из минского центра изолятора правонарушителей после жалоб об ухудшении здоровья, 5 сентября сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.
ИА Красная Весна12:59
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Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

При плохом состоянии экономики нельзя рассчитывать на безопасность и спокойную обстановку в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с членами Совета безопасности.
Коммерсантъ09:22
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Bloomberg узнало о решении Меркель сохранить «Северный поток — 2»

Одна из причин, почему Берлин «решительно настроен сохранить проект», — это открытая враждебность США к «Северному потоку — 2». Кроме того, в случае отказа от поддержки строительства газопровода немецким властям придется выплатить компенсации компаниям, которые участвуют в проекте.
BFM.ru11:48
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфорос03:08
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