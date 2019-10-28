Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. Об этом RT рассказали в Российском обществе клинической онкологии. Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.

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Средний возраст диагностики онкологических заболеваний среди россиян составляет 64,5 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии.

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