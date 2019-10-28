Здоровье
РБКОнкологи назвали средний возраст диагностики рака в России
Средний возраст диагностики онкологических заболеваний среди россиян составляет 64,5 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии.
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с чего всё началось
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. Об этом RT рассказали в Российском обществе клинической онкологии. Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.RT на русскомвчера в 23:00
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Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
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Политика
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада.
Lenta.ru 03:45
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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Общество
Исследование: Россияне в среднем 8 лет копят деньги на покупку дома
Жителям Чукотки необходимо только два года, чтобы накопить деньги на покупку частного дома, выяснили эксперты портала "Мир квартир", которые сопоставили зарплаты в конкретном регионе со стоимостью жилья.
Российская газета 03:10
Экономика
«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Газета.Ru 05:12
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
RT на русском 04:43
Происшествия
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Авто
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Здорово, что дизайнеры современных автомобилей по-прежнему позволяют себе эти маленькие, но приятные для будущих владельцев «шалости».
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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
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ДТП с участием автобуса и пяти машин произошло в Ленобласти
Один человек погиб в результате столкновения автобуса и пяти машин на трассе в Ленинградской области.
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Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07