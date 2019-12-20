с чего всё началось

В обновленном руководстве по нормам физической активности сказано, что люди должны стремиться к 2,5-5 часам занятий в неделю умеренной интенсивности или к 1,25-2,5 часам более активных нагрузок. В таких объемах занятия спортом снижают риск развития семи видов онкологии.

Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака

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