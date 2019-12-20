Общество
Российская газетаОнкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака
В обновленном руководстве по нормам физической активности сказано, что люди должны стремиться к 2,5-5 часам занятий в неделю умеренной интенсивности или к 1,25-2,5 часам более активных нагрузок. В таких объемах занятия спортом снижают риск развития семи видов онкологии.
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с чего всё началось
Так, основываясь на девяти исследованиях, в которых приняли участие более 750 тысяч взрослых людей, ученые установили, что участие в рекомендуемых количествах активности (от 7,5 до 15 часов в неделю) снижали риски семи из 15 изученных типов онкологии.Ferra01:44
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