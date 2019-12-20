Здоровье

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Сотрудники центра написали докладную записку в Минздрав, в которой указали, что у отечественных аналогов зарубежных препаратов слабая эффективность, много побочных эффектов, к тому же не доказана их безопасность.
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Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков

Какими препаратами недовольны в НМИЦ Варфоломеева в записке указывает, что для лечения злокачественных опухолей используются как импортные препараты, так и российские аналоги, но из-за увеличения потока пациентов "с солидными опухолями" возрастает потребность в высокоэффективных и безопасных лекарствах.
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