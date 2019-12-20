Какими препаратами недовольны в НМИЦ Варфоломеева в записке указывает, что для лечения злокачественных опухолей используются как импортные препараты, так и российские аналоги, но из-за увеличения потока пациентов "с солидными опухолями" возрастает потребность в высокоэффективных и безопасных лекарствах.

с чего всё началось

Сотрудники центра написали докладную записку в Минздрав, в которой указали, что у отечественных аналогов зарубежных препаратов слабая эффективность, много побочных эффектов, к тому же не доказана их безопасность.

Политика Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии украинского журнала «Фокус».

Происшествия В Челябинске нашли пропавшего школьника Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.

Происшествия Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.

Экономика Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.

Политика Источник рассказал о возможной выплате $3 млрд «Газпромом» Киеву Источник в российской делегации на газовых переговорах сообщил, что российский "Газпром" может выплатить украинскому "Нафтогазу" примерно $3 млрд по решению стокгольмского арбитража в рамках пакетного соглашения с Киевом.

Политика Bild: Меркель «объявила войну» Трампу Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.

Политика В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

Политика Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем Президент РФ Владимир Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и в преддверии Нового года.

Шоу-бизнес У Заворотнюк нашли еще один долг Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Технологии Россияне научились обходить запрет на анонимность в сети Основной драйвер развития всей киберпреступности, и, соответственно, привлекательность интернета для злоумышленников — анонимность действий в сети, пояснил "Газете.Ru" глава представительства Check Point Software Technologies Ltd. в России и СНГ Василий Дягилев.

Происшествия Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».

Экономика Россиянам пообещали рост пенсий Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.