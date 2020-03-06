Здоровье
РБКОнкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями. Об этом РБК рассказал президент НМИЦ Александр Румянцев.
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с чего всё началось
По словам Румянцева, НМИЦ по поручению Минздрава разрабатывает порядок оказания медицинской помощи по онкологии и гематологии, который предполагает обязательную перепроверку диагнозов, поставленных в региональных лабораториях.РБКвчера в 23:00
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