Здоровье

РБКРБКОнкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями. Об этом РБК рассказал президент НМИЦ Александр Румянцев.
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с чего всё началось

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

По словам Румянцева, НМИЦ по поручению Минздрава разрабатывает порядок оказания медицинской помощи по онкологии и гематологии, который предполагает обязательную перепроверку диагнозов, поставленных в региональных лабораториях.
РБКвчера в 23:00

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Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

РБКвчера в 23:00

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Треть диагнозов - с ошибками: Онкологов заставят повторно проверять детей с подозрением на рак

Царьград01:03
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