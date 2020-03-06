Здоровье

РБКРБКОнкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями. Об этом РБК рассказал президент НМИЦ Александр Румянцев.
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с чего всё началось

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

По словам Румянцева, НМИЦ по поручению Минздрава разрабатывает порядок оказания медицинской помощи по онкологии и гематологии, который предполагает обязательную перепроверку диагнозов, поставленных в региональных лабораториях.
РБКвчера в 23:00

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В России будут перепроверять диагнозы онкобольных детей из-за частых ошибок

ТАСС03:42

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Ведомостивчера в 23:53

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