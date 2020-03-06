Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.

с чего всё началось

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) имени Дмитрия Рогачева разработать регламент перепроверки биоматериала детей с онкологией, пишет РБК. Это связано с частыми ошибками при выявлении диагноза в регионах.

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