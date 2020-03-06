Здоровье

КомпанияКомпанияОнкологи Москвы перепроверят поставленные в регионах диагнозы детей

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) имени Дмитрия Рогачева разработать регламент перепроверки биоматериала детей с онкологией, пишет РБК. Это связано с частыми ошибками при выявлении диагноза в регионах.
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с чего всё началось

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.
РБКвчера в 23:00

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Поставленные онкодиагнозы в регионах будут перепроверять в Москве

Дождь01:57

Детских онкологов в регионах обяжут перепроверять поставленные диагнозы в Москве

Эхо Москвы06:00

В Москве из-за частых ошибок будут перепроверять онкодиагнозы детей, поставленные в регионах

Новая газета01:43

В России будут перепроверять диагнозы онкобольных детей из-за частых ошибок

ТАСС03:42

Из-за частых ошибок онкологи будут перепроверять в Москве диагнозы детей

Коммерсантъ00:41

Поставленные детям в регионах онкодиагнозы начнут перепроверять в Москве

Ведомостивчера в 23:53

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

РБКвчера в 23:00
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