Здоровье
КомпанияОнкологи Москвы перепроверят поставленные в регионах диагнозы детей
Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) имени Дмитрия Рогачева разработать регламент перепроверки биоматериала детей с онкологией, пишет РБК. Это связано с частыми ошибками при выявлении диагноза в регионах.
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с чего всё началось
Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.РБКвчера в 23:00
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