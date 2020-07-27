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REGNUM
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Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ

Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в Курской и Ярославской областях

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что Курская и Ярославская области применят технологию дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре.
ТАСС05:38
Подробнее о событии
Дождь

ЦИК: в Ярославской и Курской областях запустят онлайн-голосование на довыборах в Госдуму

Дождь06:52
РБК

ЦИК назвала два новых региона для онлайн-голосования осенью

РБК05:38
RT на русском

ЦИК назвала регионы, где пройдёт онлайн-голосование на довыборах в Думу

RT на русском05:50
ТАСС

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в Курской и Ярославской областях

ТАСС05:38
Коммерсантъ

ЦИК предложил онлайн-голосование на довыборах в Курской и Ярославской областях

Коммерсантъ06:09
Интерфакс

Дистанционное голосование на довыборах в Думу пройдет в двух регионах

Интерфакс05:36
РИА Новости

ЦИК в ближайшие дни представит технологию дистанционного голосования

РИА Новости06:53
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Место Дегтярева в Госдуме займет депутат Пьяных из Саратова

Место депутата Госдумы от ЛДПР, освободившееся после назначения президентом Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края, займет депутат Саратовской областной думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных, сообщает сегодня, 27 июля, РБК со ссылкой на источник в партии.
FreeNews-Volga07:24
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Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru06:24
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Суд допросил главного оппонента Соколова – публициста Понасенкова

Санкт-Петербург, 27 июля 2020, 13:47 — REGNUM Суд допросил главного оппонента историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, публициста Евгения Понасенкова, который, по мнению подсудимого, два года подвергал его и погибшую травле, что стало причиной трагедии, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM06:47
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Леонид Слуцкий объяснил, почему российские футболисты не уезжают играть в Европу

Главный тренер «Рубина», один из наиболее именитых российских футбольных специалистов Леонид Слуцкий высказал свое видение ситуации, почему же российские футболисты так редко уезжают в европейские клубы.
BetOn03:09

В разработке The Last of Us Part II участвовало более 2 тыс. человек — в Naughty Dog числится в четыре раза меньше

Для сравнения: согласно официальной странице Naughty Dog в сервисе LinkedIn, калифорнийская студия насчитывает «всего» 446 сотрудников, то есть более чем в четыре раза меньше общего числа разработчиков The Last of Us Part II.
3DNews08:09
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