Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Смотрите также
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей
Новая версия портала госуслуг будет запущена в 2020 году
Суд допросил главного оппонента Соколова – публициста Понасенкова
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
ЦИК разрешил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
ЦИК проведет эксперимент по электронному голосованию в двух регионах
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Кремль считает преждевременным оценивать работу врио Хабаровского края
Суд допросил главного оппонента Соколова – публициста Понасенкова
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.В источнике
С чего всё началось
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в Курской и Ярославской областях
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что Курская и Ярославская области применят технологию дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре.
ТАСС05:38
Подробнее о событии