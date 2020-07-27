Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что Курская и Ярославская области применят технологию дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре.

с чего всё началось

Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ

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