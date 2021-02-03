Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму 19 сентября 2021 года планируется провести в шести регионах страны, в том числе в Москве. Об этом заявила на заседании Центризбиркома России его председатель Элла Памфилова в среду, 3 февраля.

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С чего всё началось Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах, включая Москву Дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву, заявила в среду председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. ТАСС 03:05