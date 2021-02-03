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Известия

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах в 2021 году

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму 19 сентября 2021 года планируется провести в шести регионах страны, в том числе в Москве. Об этом заявила на заседании Центризбиркома России его председатель Элла Памфилова в среду, 3 февраля.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах, включая Москву

Дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву, заявила в среду председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
ТАСС03:05
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Коммерсантъ04:19
РИА Новости

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

РИА Новости04:10
ТАСС

ЦИК с 25 февраля организует обучение партий перед выборами 2021 года

ТАСС04:18
Интерфакс

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Интерфакс03:33
Газета.Ru

Электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести субъектах

Газета.Ru03:29
Агентство Москва

Памфилова: Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах

Агентство Москва03:22
Lenta.ru

Памфилова допустила трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Lenta.ru03:41

Уволенный после акции за Навального ростовский учитель сообщил об обысках

Александр Рябчук попал под прицел правоохранительных органов Уволенный после участия в акциях в поддержку Алексея Навального ростовский учитель истории и обществознания Александр Рябчук сообщил об обысках, которые прошли в квартире его экс-жены и пятилетней дочери.
RO.TODAY05:16