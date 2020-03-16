«КиноПоиск HD» «Яндекса» объявил, что подарит бесплатную подписку сроком до конца апреля пользователям, у которых нет действующей подписки. Видеосервис Wink «Ростелекома» с 17 марта предоставил возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы — срок акции пока не определен.

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Здоровье ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.

Политика Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Экономика Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Общество Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф Правительство запустит специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России.

Политика Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса Из-за последствий вспышки короновируса Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.

Политика В РФ ответили на критику Лукашенко о перекрытии границ В российском правительстве прокомментировали критику белорусского президента Александра Лукашенко в отношении принятого Россией решения о перекрытии границ на фоне распространения коронавируса.

Общество Финляндия вводит чрезвычайное положение "Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Происшествия Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.