Коронавирус
КоммерсантъОнлайн-кинотеатры открыли доступ
«КиноПоиск HD» «Яндекса» объявил, что подарит бесплатную подписку сроком до конца апреля пользователям, у которых нет действующей подписки. Видеосервис Wink «Ростелекома» с 17 марта предоставил возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы — срок акции пока не определен.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Футбол
«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили вторую дочь
В начале февраля Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями во второй раз.
Технологии
Генерирующий снимки обнаженных женщин сайт появился в Сети
Стартап, продающий снимки несуществующих и голых женщин, запустили в Интернете. Каждая фотография генерируется с помощью нейросети.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса
Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ Евросоюза
Границы Шенгенской зоны закроют с 17 марта на 30 дней из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Экономика
Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры
В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Общество
Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф
Правительство запустит специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России.
Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса
Из-за последствий вспышки короновируса Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
В РФ ответили на критику Лукашенко о перекрытии границ
В российском правительстве прокомментировали критику белорусского президента Александра Лукашенко в отношении принятого Россией решения о перекрытии границ на фоне распространения коронавируса.
Авто
Lamborghini Aventador получил новую оптику и расширенный кузов
На передней части появилась новая головная оптика с двойными светодиодными элементами.
Общество
Финляндия вводит чрезвычайное положение
"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Армия и оружие
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке
Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.
Экономика
Индексы США упали более чем на 10%
Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса
Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список отмененных рейсов и приостановила полеты в Казахстан из-за коронавируса.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
В России появился спортивный Hyundai Tucson N Line
Дилеры бренд Hyundai в России начали продажи спортивного кроссовера Hyundai Tucson N Line.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.