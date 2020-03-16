Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъОнлайн-кинотеатры открыли доступ

«КиноПоиск HD» «Яндекса» объявил, что подарит бесплатную подписку сроком до конца апреля пользователям, у которых нет действующей подписки. Видеосервис Wink «Ростелекома» с 17 марта предоставил возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы — срок акции пока не определен.
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Из-за коронавируса видеосервисы открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам

Ведомости07:08

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Коммерсантъ11:59

Мы бесплатно открываем доступ к КиноПоиск HD до конца апреля

КиноПоиск14:05

Онлайн-кинотеатры открыли для россиян бесплатный доступ к фильмам и сериалам

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Моллы.Ru09:47

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к фильмам и сериалам

МИР 2416:38

«Кинопоиск» открыл бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру до конца апреля

Игромания.ру15:33
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Правительство запустит специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России.
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КиноПоиск
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