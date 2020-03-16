Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъОнлайн-кинотеатры открыли доступ

Бесплатным на месяц сделал свой контент онлайн-сервис more.tv, принадлежащий «Национальной Медиа Группе». Онлайн-кинотеатр tvzavr сообщил, что подарит бесплатную подписку на три месяца новым подписчикам, которые пришлют фото своего больничного листа.
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Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

РИА Новости20:22

Из-за коронавируса видеосервисы открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам

Ведомости07:08

Онлайн-кинотеатры придумали, как мотивировать россиян остаться на домашнем карантине

URA.Ru13:50

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Коммерсантъ11:59

Видеосервисы реагируют на карантин: где и что смотреть бесплатно

Российская газета08:28

More.tv предоставит бесплатный доступ в рамках акции SIDIMDOMA

РЕН ТВ07:12

Пока все дома: как видеосервисы привлекают клиентов во время пандемии

Известия17:01
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Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта

Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Известия 10:35
Гаджеты

Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Коммерсантъ 11:07
Финансы

Bloomberg прогнозирует доллар по 97 рублей

Отмечается, что с 19 февраля доллар уже вырос на 18% по отношению к рублю.
BFM.ru 12:50
Футбол

Интервью защитника «Тамбова» про пендели и борщ из Тарасовки, а также тексты о влиянии коронавируса на спорт. Главное за 16 марта

Алексей Грицаенко / Фото: © instagram.com / tambov_fc / — Питание тут очень нравится.
Матч ТВ 18:05
Политика

Россия ограничит въезд иностранцев

Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс 17:15
Экономика

Гроза прямо по курсу

Закрытие ряда международных авианаправлений в паре с ослаблением курса рубля грозит авиации кризисом, заявили эксперты.
Российская газета 15:04
Гаджеты

Чип Apple A14 Bionic из iPhone 12 оказался мощнее Snapdragon 865

Американская компания Apple в этом году выпустит новый флагманский смартфон iPhone 12, который будет работать на процессоре Apple A14 Bionic.
Ридус 07:05
Экономика

Платошкин: «Давайте сдаваться, молиться Саудовской Аравии, чтобы она простила нашего министра энергетики»

Николай Платошкин и Валентин Алфимов обсудили перспективы ценовой войны России и Саудовской Аравии, распространение коронавируса и готовящиеся поправки в Конституцию.
Радио Комсомольская правда 05:57
Происшествия

Бывшего банкира сдали полиции вкладчики

Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
Коммерсантъ 18:45
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ 05:48
Космос

Названа дата первого в России запуска аппарата на Луну

Известия 18:49
Экономика

Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 года

Американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии торгов в понедельник, 16 марта, рухнул на 3 тыс. пунктов (13%).
Известия 20:19
Общество

Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом

Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения.
Lenta.ru 20:04
Общество

Переправу между Камчаткой и материком заложили в Керчи

Паром для переправы, которая соединит Камчатку, Курильские острова и Сахалин с материковой частью России, заложили сотрудники Судостроительного завода имени Бутомы в Керчи 16 марта.
Красная весна 15:43
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Космос

Гигантский «пузырь» прячет в себе нашу галактику: это объясняет нарушение константы Хаббла

Экология Регионов 14 марта в 12:24
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Футбол

35% представителей «Валенсии» Черышева заболели коронавирусом

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели пять представителей «Валенсии», среди которых три футболиста — Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя.
Sport24.ru 16:58
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Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном

Многие поклонники были уверены, что исполнитель поссорился с супругой Оксаной Самойловой.
WomanHit.ru 11:56
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь

В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
StarHit.ru 11:00
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Спорт

Минспорт запретил все международные соревнования в России

С 16 марта Министерство спорта отменяет все международные спортивные мероприятия на территории России из-за коронавируса.
Компания 11:10
Политика

МИД: Тысячи туристов не могут вернуться в Россию из-за коронавируса

МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
Взгляд.ру 12:22
Общество

В Китае выздоровели более 80% зараженных коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в КНР с каждым днем снижается, из больниц выписаны уже 82,7% всех зараженных, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения страны.
Газета.Ru вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Актер из сериала «Игра престолов» заболел коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", сообщил о положительном результате теста на коронавирус.
Интерфакс 19:52
Футбол

Заявление Федуна назвали страховкой «Спартака» от вылета из РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал предложение владельца московского "Спартака" Леонида Федуна досрочно завершить чемпионат страны.
Газета.Ru 14:14
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Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина

Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Городской телеканал (Брянск) 18:09
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 14:20
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 14 марта в 19:20
Происшествия

Прикинулся больным и уехал на отдых в Таиланд судебный пристав из ЕАО

Фактически же судебный пристав в указанный период времени выехал за пределы России и находился на отдыхе в Таиланде.
Время Биробиджана 18:23
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