Коронавирус
КоммерсантъОнлайн-кинотеатры открыли доступ
Бесплатным на месяц сделал свой контент онлайн-сервис more.tv, принадлежащий «Национальной Медиа Группе». Онлайн-кинотеатр tvzavr сообщил, что подарит бесплатную подписку на три месяца новым подписчикам, которые пришлют фото своего больничного листа.
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Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Финансы
Bloomberg прогнозирует доллар по 97 рублей
Отмечается, что с 19 февраля доллар уже вырос на 18% по отношению к рублю.
Футбол
Интервью защитника «Тамбова» про пендели и борщ из Тарасовки, а также тексты о влиянии коронавируса на спорт. Главное за 16 марта
Алексей Грицаенко / Фото: © instagram.com / tambov_fc / — Питание тут очень нравится.
Политика
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Экономика
Гроза прямо по курсу
Закрытие ряда международных авианаправлений в паре с ослаблением курса рубля грозит авиации кризисом, заявили эксперты.
Гаджеты
Чип Apple A14 Bionic из iPhone 12 оказался мощнее Snapdragon 865
Американская компания Apple в этом году выпустит новый флагманский смартфон iPhone 12, который будет работать на процессоре Apple A14 Bionic.
Экономика
Платошкин: «Давайте сдаваться, молиться Саудовской Аравии, чтобы она простила нашего министра энергетики»
Николай Платошкин и Валентин Алфимов обсудили перспективы ценовой войны России и Саудовской Аравии, распространение коронавируса и готовящиеся поправки в Конституцию.
Происшествия
Бывшего банкира сдали полиции вкладчики
Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Экономика
Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 года
Американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии торгов в понедельник, 16 марта, рухнул на 3 тыс. пунктов (13%).
Общество
Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом
Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения.
Общество
Переправу между Камчаткой и материком заложили в Керчи
Паром для переправы, которая соединит Камчатку, Курильские острова и Сахалин с материковой частью России, заложили сотрудники Судостроительного завода имени Бутомы в Керчи 16 марта.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Космос
Гигантский «пузырь» прячет в себе нашу галактику: это объясняет нарушение константы Хаббла
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Футбол
35% представителей «Валенсии» Черышева заболели коронавирусом
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели пять представителей «Валенсии», среди которых три футболиста — Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя.
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Многие поклонники были уверены, что исполнитель поссорился с супругой Оксаной Самойловой.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь
В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Спорт
Минспорт запретил все международные соревнования в России
С 16 марта Министерство спорта отменяет все международные спортивные мероприятия на территории России из-за коронавируса.
Политика
МИД: Тысячи туристов не могут вернуться в Россию из-за коронавируса
МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
Общество
В Китае выздоровели более 80% зараженных коронавирусом
Число больных новым типом коронавируса в КНР с каждым днем снижается, из больниц выписаны уже 82,7% всех зараженных, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения страны.
Шоу-бизнес
Актер из сериала «Игра престолов» заболел коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", сообщил о положительном результате теста на коронавирус.
Футбол
Заявление Федуна назвали страховкой «Спартака» от вылета из РПЛ
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал предложение владельца московского "Спартака" Леонида Федуна досрочно завершить чемпионат страны.
Энергетика
Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина
Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Происшествия
Прикинулся больным и уехал на отдых в Таиланд судебный пристав из ЕАО
Фактически же судебный пристав в указанный период времени выехал за пределы России и находился на отдыхе в Таиланде.