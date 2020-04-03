Онлайн-торговля столкнулась с перегибами на местах Участники рынка онлайн-торговли утверждают, что столкнулись с масштабными проблемами на региональном уровне: по их словам, местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ).

с чего всё началось

На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Уточняется, что проблемы происходят из — за повышенного спроса на многие категории товаров.

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