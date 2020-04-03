Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскОнлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров

На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Уточняется, что проблемы происходят из — за повышенного спроса на многие категории товаров.
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с чего всё началось

Онлайн-торговля столкнулась с перегибами на местах

Онлайн-торговля столкнулась с перегибами на местах Участники рынка онлайн-торговли утверждают, что столкнулись с масштабными проблемами на региональном уровне: по их словам, местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ).
Коммерсантъвчера в 18:15

Подробнее о событии

Отраслевая ассоциация пожаловалась на штрафы за интернет-торговлю в регионах

Интерфакс07:03

Онлайн-ретейлеры пожаловались на задержания курьеров

РИА Новости04:41

Онлайн-ретейлеры пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи в российских регионах

Дождь01:40

Российские онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи

Московский Комсомолец03:35

Онлайн-торговля пожаловалась на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи

Коммерсантъ05:40

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

РБК01:30

Онлайн-торговля пожаловалась на перегибы со стороны регулирующих органов

Телеканал 360°вчера в 22:21
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
Экономика

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля.
Реальное время 08:04
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Испании приближается к 11 тысячам человек, только за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заболевания, сообщает минздрав страны.
РИА Новости 05:58
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Энергетика

Нефть марки Brent на Лондонской бирже ускорила рост до 7%

Ожидается, что на встрече обсудят новую «Декларацию о сотрудничестве». Цена марки WTI торгуется на уровне 25 долларов 70 центов за баррель.
Говорит Москва 03:56
Общество

В Забайкалье планируют отменить сухой закон 6 апреля

Сухой закон, введенный в Забайкалье губернатором в рамках борьбы с коронавирусом, отменят 6 апреля.
Байкал24 03:14
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Авто

Volkswagen начал производство самого большого кроссовера

Немецкий бренд Volkswagen поставил на конвейер новый большой паркетник, выполненный на основе модели Teramont.
Somanyhorses вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность

Блогер Виктория Боня выступила с жесткой критикой в адрес девушек, которые меняют свою внешность с помощью пластических операций.
Bimru.ru вчера в 13:15
Экономика

Батурина обошла Бакальчук в списке богатейших женщин России

BFM.ru 05:40
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля

Сегодня, 2 апреля, Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны. Он сообщил, что нерабочие дни для россиян продлятся до 30 апреля.
Телеканал UTV вчера в 10:17
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Ведомости вчера в 08:54
Здоровье

В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
Известия вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Экспресс газета 07:10
Космос

Curiosity, 2722-2723 день: Забираем остатки породы

AstroNews.ru 06:08
Происшествия

ФСБ отчиталась о предотвращенных терактах в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Газета.Ru 08:00
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Экономика

Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы.
Известия 07:41
Политика

Путин проведет совещание по нефти на фоне ситуации на рынке

Совещание с участием президента России Владимира Путина по нефти пройдет на фоне ситуации на рынках и после обсуждения президентом этой темы с главами других стран, включая лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:11
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru 03:38
Экономика

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Интерфакс 07:20
Футбол

Леонид Слуцкий назвал главную проблему «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, говоря о составе, обозначил главную его проблему.
Kazanfirst.ru 31 марта в 14:29
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Общество

Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Газета.Ru 07:34
Авто

В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»

В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Дни24 вчера в 03:19
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-формате

Inc-news.ru 01 апреля в 11:50
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение карантина

Как сообщил на заседании председатель думского комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, за первичное нарушение карантинного режима граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, повторное обойдется уже в 5 тысяч.
Российская газета 05:49
Здоровье

В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.
ТАСС 02:00
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