Коронавирус
РБКОнлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в крупных компаниях и объединениях.
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с чего всё началось
Онлайн-торговля столкнулась с перегибами на местах Участники рынка онлайн-торговли утверждают, что столкнулись с масштабными проблемами на региональном уровне: по их словам, местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ).Коммерсантъвчера в 18:15
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Российские онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи
Московский Комсомолец03:35
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