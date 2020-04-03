Коронавирус

РБКРБКОнлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в крупных компаниях и объединениях.
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с чего всё началось

Онлайн-торговля столкнулась с перегибами на местах

Онлайн-торговля столкнулась с перегибами на местах Участники рынка онлайн-торговли утверждают, что столкнулись с масштабными проблемами на региональном уровне: по их словам, местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ).
Коммерсантъвчера в 18:15

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Онлайн-ретейлеры пожаловались на задержания курьеров

РИА Новости04:41

Онлайн-торговля пожаловалась на перегибы со стороны регулирующих органов

Телеканал 360°вчера в 22:21

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на масштабные проблемы в регионах

Интерфакс04:17

Российские онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи

Московский Комсомолец03:35

Онлайн-ретейлеры пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи в российских регионах

Дождь01:40

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

РБК01:30

Онлайн-торговля пожаловалась на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи

Коммерсантъ05:40
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Происшествия

ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области

В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки.
Российская газета 05:11
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Политика

Путин проведет совещание с российскими нефтяниками

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание в формате видеоконференции с крупнейшими российскими нефтяниками, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ФАН 06:22
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия

Бизнесмен продавал «липовые» пропуска на передвижение по Петербургу

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бизнесмена, который торговал поддельными пропусками на перемещение по городу в период режима самоизоляции.
РЕН ТВ 06:14
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Общество

Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
Lenta.ru 06:43
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Гаджеты

Представлен телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro

Компания Xiaomi представила флагманский умный телевизор Mi Full Screen TV Pro, который получил панель диагональю 75 дюймов.
Megaobzor.com 06:04
Общество

Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно

Развивающаяся ситуация не приведет к тому, что учащиеся останутся на второй год.
Российская газета 05:49
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Политика

Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике

Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию.
ФАН 06:29
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Владимир Путин отметил, что режим самоизоляции и нерабочая неделя помогли выиграть время для наращивания ресурсов системы здравоохранения.
МордовМедиа вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова закрывает свой магазин после развода с Джиганом

Ко всему прочему, Самойлова сообщила о закрытии своего магазина. Ее брендовый магазин занимался продажей детской и женской одежды.
БК55 03:01
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Происшествия

В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина

По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
Комсомольская правда 03:18
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Bash.News 02:04
Общество

Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом

В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
Газета.Ru 05:56
Единоборства

Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.
Газета.Ru 02:20
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Транспорт

В Ростовской области отменят междугородние автобусы

Власти Ростовской области решили отменить с 4 апреля междугороднее и межмуниципальное автобусное сообщение.
Южный автомобиль 06:21
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Общество

В Роскачестве призвали отказаться от наличных денег из-за коронавируса

Никто не знает, не заразились ли они коронавирусом. А между тем, инфекция боле 24 часов способна жить на поверхности купюры.
Мойка78 04:47
Общество

В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли.
РБК 03:34
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро

Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
CarsWeek.ru вчера в 09:16
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева удивила поклонников своим новым имиджем

После рождения сына от актера Кирилла Сафонова Савельева решила изменить свой цвет волос и стала брюнеткой.
RuNews24.ru 06:32
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