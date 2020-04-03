Коронавирус

РБКРБКОнлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в крупных компаниях и объединениях.
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с чего всё началось

Онлайн-торговля столкнулась с перегибами на местах

Онлайн-торговля столкнулась с перегибами на местах Участники рынка онлайн-торговли утверждают, что столкнулись с масштабными проблемами на региональном уровне: по их словам, местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ).
Коммерсантъвчера в 18:15

Подробнее о событии

СМИ сообщили о жалобах онлайн-ретейлеров на задержания курьеров

РИА Новости04:41

Онлайн-торговля столкнулась с перегибами на местах

Коммерсантъвчера в 18:15

Российские онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи

Московский Комсомолец03:35

Онлайн-ретейлеры пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи в российских регионах

Дождь01:40

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

РБК01:30

Онлайн-торговля пожаловалась на перегибы со стороны регулирующих органов

Телеканал 360°вчера в 22:21

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на масштабные проблемы в регионах

Интерфакс04:17
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Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте региональной администрации.
РИА Новости 02:15
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл вчера в 06:16
Политика

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Происшествия

Два пациента с коронавирусом умерли в Коми за сутки

Как сообщает пресс-служба главы Коми, официально подтверждены два случая летального исхода у пациентов с коронавирусом в Коми.
КомиОнлайн 04:01
Общество

В Чечне ввели комендантский час в связи с коронавирусом

1 апреля Кадыров сообщил, что с 5 апреля Чечня закроет наземное и воздушное сообщения из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает НСН.
Известия 04:43
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
NewInform вчера в 02:33
Общество

В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за сутки

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом за сутки в 32 регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
ФАН 04:00
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.
Газета.Ru 04:23
Энергетика

Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Народные новости 03:05
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 04:45
Общество

Москву за три дня на автомобилях покинули более 850 тысяч человек

За первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву покинули 567 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.
Интерфакс 04:22
Общество

ФМБА назвало сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пока пик заболеваемости не пройден.
ФАН 01 апреля в 19:16
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Здоровье

На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru 04:13
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском 05:01
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс вчера в 04:47
Энергетика

Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны

Ценовые формулы на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны после того, как стоимость марки в Северо-Западной Европе выросла до $14,43 за баррель.
RT на русском 04:24
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Экономика

В США за две недели более 6 млн человек стали безработными

Как сообщало Накануне.RU, 2 апреля США стали страной с наибольшим количеством умерших от коронавируса за сутки - 1 тыс. 169 человек.
Накануне.Ru 04:02
Здоровье

В Амурской области на неделю продлят режим ограничения

В Амурской области еще на одну неделю, с 6 по 12 апреля, будет продлен действующий режим ограничения.
АСН24 04:39
Общество

Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Авто

В России пикап Isuzu D-Max получил новую версию AT35

У российских дилеров марки появилась особоая версия японского пикапа с индексом AT35, созданная в сотрудничестве с компанией Arctic Trucks.
SpeedMe вчера в 02:43
Общество

Роспотребнадзор призвал граждан проводить дезинфекцию дома

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор призвал граждан не закупать продукты питания впрок.
REGNUM 01:39
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости вчера в 14:24
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