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с чего всё началось

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в крупных компаниях и объединениях.

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