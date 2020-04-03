Коронавирус
РБКОнлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в крупных компаниях и объединениях.
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с чего всё началось
Онлайн-торговля столкнулась с перегибами на местах Участники рынка онлайн-торговли утверждают, что столкнулись с масштабными проблемами на региональном уровне: по их словам, местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ).Коммерсантъвчера в 18:15
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Российские онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи
Московский Комсомолец03:35
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Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте региональной администрации.
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
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В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Происшествия
Два пациента с коронавирусом умерли в Коми за сутки
Как сообщает пресс-служба главы Коми, официально подтверждены два случая летального исхода у пациентов с коронавирусом в Коми.
Общество
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Земфира выпустила новую песню «Крым»
Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
Общество
В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за сутки
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом за сутки в 32 регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.
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Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
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Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
Москву за три дня на автомобилях покинули более 850 тысяч человек
За первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву покинули 567 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.
Общество
ФМБА назвало сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пока пик заболеваемости не пройден.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Здоровье
На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».
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В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
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Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны
Ценовые формулы на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны после того, как стоимость марки в Северо-Западной Европе выросла до $14,43 за баррель.
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В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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В США за две недели более 6 млн человек стали безработными
Как сообщало Накануне.RU, 2 апреля США стали страной с наибольшим количеством умерших от коронавируса за сутки - 1 тыс. 169 человек.
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В Амурской области на неделю продлят режим ограничения
В Амурской области еще на одну неделю, с 6 по 12 апреля, будет продлен действующий режим ограничения.
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Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней
Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
Авто
В России пикап Isuzu D-Max получил новую версию AT35
У российских дилеров марки появилась особоая версия японского пикапа с индексом AT35, созданная в сотрудничестве с компанией Arctic Trucks.
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Роспотребнадзор призвал граждан проводить дезинфекцию дома
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор призвал граждан не закупать продукты питания впрок.
Происшествия