Экономика

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyОнлайн-продажи Domino’s Pizza Russia выросли почти на 30 %

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Продажи Domino’s Pizza Russia за 2019 год по сравнению с 2018 годом выросли на 17,5% с 4 913,7 млн рублей до 5 772,4 млн рублей.
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Онлайн-продажи Domino’s Pizza Russia выросли почти на 30 %

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