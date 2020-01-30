Экономика
Retail & LoyaltyОнлайн-продажи Domino’s Pizza Russia выросли почти на 30 %
Продажи Domino’s Pizza Russia за 2019 год по сравнению с 2018 годом выросли на 17,5% с 4 913,7 млн рублей до 5 772,4 млн рублей.
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Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
Происшествия
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет
Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Экономика
Центробанк начнёт выплату зарплат по номеру телефона через год
Система быстрых платежей позволит компаниям переводить деньги не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Биатлон
Владимир Королькевич: «Проблемы у сборной России не столько спортивные, сколько социальные и инфраструктурные»
Тренер сборной Белоруссии по биатлону Владимир Королькевич поделился мнением о проблемах российской команды.
Политика
ПАСЕ полностью ратифицировала полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы по итогам голосования полностью ратифицировала полномочия делегации РФ.
Общество
Киев украсили билбордами «Россия — наш главный стратегический партнер»
В нескольких районах Киева в ночь с 29 на 30 января появились рекламные билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер», передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Общество
Японский миллиардер прекратил поиски спутницы для полета на Луну
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что прекращает поиски спутницы для полета на Луну, передает РИА "Новости".
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Общество
Власти Керчи объяснили ситуацию с подаренным блокадникам хлебом
На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба".
Общество
Российский суд обязал детей-сирот оплатить кредиты умершей матери
Суд в Самарской области обязал четырех сирот оплатить долги по кредитам умершей матери.
Политика
Мишустин ответил на сообщения о расширении доступа к данным граждан России
Российские власти не планируют предоставлять правоохранительным органам неограниченный доступ к персональным данным граждан страны, заявил 30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак была замечена в клинике пластической хирургии
Телеведущая обратилась за советом к Сергею Блохину. Ксения Собчак нанесла визит в клинику известного пластического хирурга Сергея Блохина.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Экономика
В Омской области земля оказалась одной из самых дешевых в стране
В Омской области средняя цена земли под ИЖС за год не изменилась – 25 тыс. рублей за сотку, при этом по доступности она на втором месте среди 25 регионов.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за новых цен на газ
Советник украинского президента Игорь Новиков выругался матом из-за высоких цен на газ.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.