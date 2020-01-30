Продажи Domino’s Pizza Russia за 2019 год по сравнению с 2018 годом выросли на 17,5% с 4 913,7 млн рублей до 5 772,4 млн рублей.

Онлайн-продажи Domino’s Pizza Russia выросли почти на 30 %

Экономика Центробанк начнёт выплату зарплат по номеру телефона через год Система быстрых платежей позволит компаниям переводить деньги не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.

Общество Киев украсили билбордами «Россия — наш главный стратегический партнер» В нескольких районах Киева в ночь с 29 на 30 января появились рекламные билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер», передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.