КоммерсантъОнлайн-продажи продуктов могут превысить 1 трлн рублей к 2024 годуПродукты питания становятся самой быстрорастущей категорией на рынке электронной коммерции.КоммерсантъКак прогнозируют аналитики, по итогам года оборот рынка достигнет 400 млрд руб., а к 2024 году - 1,1 трлн руб.ФинмаркетПо подсчетам аналитиков, за прошлый год аудитория активных интернет-покупателей выросла более чем на 40% и превысила 60 млн человек.ФинмаркетСовокупный онлайн-оборот X5 увеличился на 64,4%, до 23,6 млрд руб., год к году.КоммерсантъЧитать далееСвернутьФАНФАНРегионы РоссииАБНМоллы.RuЦентральная Служба НовостейРосбалтДни24Экономика сегодняС чего всё началосьОнлайн-продажи продуктов могут превысить 1 трлн рублей к 2024 годуКак отмечают аналитики, пандемия COVID-19 оказалась катализатором развития онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году, а одним из ключевых результатов стало повышение доверия покупателей.Коммерсантъ18:00Подробнее о событииК 2024 году онлайн-продажи продуктов могут превысить 1 трлн рублейФинансовая газета07:25Infoline оценило объем онлайн-продаж продуктов в 150 миллиардов рублейLenta.ru05:37Онлайн-продажи продуктов питания превысили 150 млрд рублей в первом полугодииSostav.ru02:20Онлайн-продажи продуктов в 2021 году могут достичь 400 млрд рублейЭкономика сегодня03:36Спрогнозированы онлайн-продажи продовольствия в России к 2024 годуФАН03:34Десятку крупнейших операторов e-grocery возглавила X5 GroupКомпания04:10Онлайн-продажи продуктов могут превысить 1 трлн рублей к 2024 годуКоммерсантъ18:00Показать ещёОценить13Поделиться