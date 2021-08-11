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Онлайн-продажи продуктов могут превысить 1 трлн рублей к 2024 году

Продукты питания становятся самой быстрорастущей категорией на рынке электронной коммерции.
Коммерсантъ
Как прогнозируют аналитики, по итогам года оборот рынка достигнет 400 млрд руб., а к 2024 году - 1,1 трлн руб.
Финмаркет
По подсчетам аналитиков, за прошлый год аудитория активных интернет-покупателей выросла более чем на 40% и превысила 60 млн человек.
Финмаркет
Совокупный онлайн-оборот X5 увеличился на 64,4%, до 23,6 млрд руб., год к году.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Онлайн-продажи продуктов могут превысить 1 трлн рублей к 2024 году
Как отмечают аналитики, пандемия COVID-19 оказалась катализатором развития онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году, а одним из ключевых результатов стало повышение доверия покупателей.
Коммерсантъ18:00

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К 2024 году онлайн-продажи продуктов могут превысить 1 трлн рублей
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