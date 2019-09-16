Петербургский «Зенит» начал матч с «Лионом» в групповом этапе Лиге чемпионов. Встреча проходит во Франции на стадионе «Стад де Люмьер». Ранее Nevasport писал о том, в каком составе сыграет команда Сергея Семака.

«Зенит» начал встречу с «Лионом» на групповом этапе Лиги чемпионов

Спорт день за днем

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Армия и оружие Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.

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