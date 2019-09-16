Лига чемпионов
Нева Спорт«Зенит» начал встречу с «Лионом» на групповом этапе Лиги чемпионов
|38′
Сердар Азмун
|41′
Сердар Азмун
|46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
|51′
|61′
Ярослав Ракицкий
|64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
|70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
|71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
|77′
|53%
|Владение мячом
|47%
|88%
|Процент точных передач
|78%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|1
|5
|Отборы
|8
|3
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 4‑3‑3
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
28
Коне
12
Мендес
29
Тузар
17
Рен-Аделаид
27
Корне
9
Дембеле
11
Депай
99
Лунев
15
Караваев
4
Осорио
6
Иванович
44
Ракицкий
14
Кузяев
11
Дриусси
5
Барриос
3
Сантос
22
Дзюба
27
Оздоев
Зенит
Расстановка 5‑3‑2
Петербургский «Зенит» начал матч с «Лионом» в групповом этапе Лиге чемпионов. Встреча проходит во Франции на стадионе «Стад де Люмьер». Ранее Nevasport писал о том, в каком составе сыграет команда Сергея Семака.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
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