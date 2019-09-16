Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Зенит» начал встречу с «Лионом» на групповом этапе Лиги чемпионов

Лион — Зенит
1 – 1
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
Петербургский «Зенит» начал матч с «Лионом» в групповом этапе Лиге чемпионов. Встреча проходит во Франции на стадионе «Стад де Люмьер». Ранее Nevasport писал о том, в каком составе сыграет команда Сергея Семака.
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