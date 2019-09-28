Лига чемпионов
Российская газетаОнлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Ювентус» - «Байер»
Дебют Маурицио Сарри в "Ювентусе" проходит не слишком гладко. Команда необычно много для себя пропускает и частенько проседает в концовке. В очередной раз такое произошло две недели назад в Мадриде - ведя в два мяча, "Ювентус" благополучно растерял преимущество.
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