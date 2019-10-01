Лига чемпионов
Российская газетаОнлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Ювентус» - «Байер»
Гонсало Игуаин
|17′
|19′
Чарлес Арангис
|46′
Керем Демирбай
Надьем Амири
Хуан Гильермо Куадрадо
|55′
Федерико Бернардески
|62′
|68′
Лукас Аларио
Паулиньо
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
|74′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
|78′
|80′
Чарлес Арангис
Дэйли Синкгравен
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
|83′
Криштиану Роналду
|88′
|48%
|Владение мячом
|52%
|85%
|Процент точных передач
|87%
|1
|Удары в сторону ворот
|7
|7
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|4
|14
|Отборы
|12
|9
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
14
Матюиди
8
Рэмзи
10
Дибала
7
Роналду
1
Градецки
23
Вайзер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
29
Хавертц
22
Синкгравен
15
Баумгартлингер
11
Амири
31
Фолланд
7
Паулиньо
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Сегодня турнцам и Сарри представится неплохая возможность реабилитироваться за эту локальную неудачу. В гости к чемпиону Италии приедет немецкий "Байер", уступивший в первом туре нашему "Локомотиву".
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«Ювентус» — «Байер». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2019 года
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