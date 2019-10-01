Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газетаОнлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Ювентус» - «Байер»

Ювентус — Байер
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Гонсало Игуаин
17′
19′
Чарлес Арангис
46′
Керем Демирбай
Надьем Амири
Хуан Гильермо Куадрадо
55′
Федерико Бернардески
62′
68′
Лукас Аларио
Паулиньо
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
74′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
78′
80′
Чарлес Арангис
Дэйли Синкгравен
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
83′
Криштиану Роналду
88′
Сегодня турнцам и Сарри представится неплохая возможность реабилитироваться за эту локальную неудачу. В гости к чемпиону Италии приедет немецкий "Байер", уступивший в первом туре нашему "Локомотиву".
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