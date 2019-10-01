Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газетаОнлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Ювентус» - «Байер»

Ювентус — Байер
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Гонсало Игуаин
17′
19′
Чарлес Арангис
46′
Керем Демирбай
Надьем Амири
Хуан Гильермо Куадрадо
55′
Федерико Бернардески
62′
68′
Лукас Аларио
Паулиньо
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
74′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
78′
80′
Чарлес Арангис
Дэйли Синкгравен
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
83′
Криштиану Роналду
88′
Дебют Маурицио Сарри в "Ювентусе" проходит не слишком гладко. Команда необычно много для себя пропускает и частенько проседает в концовке. В очередной раз такое произошло две недели назад в Мадриде - ведя в два мяча, "Ювентус" благополучно растерял преимущество.
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Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Ювентус» - «Байер»

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