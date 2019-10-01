Наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с «Байером» в Лиге чемпионов.

Политика Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Джастин Бибер показал свадебное фото с Хейли Болдуин Джастин Бибер поделился первыми фотографиями со своей женой Хейли Бибер в понедельник.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Политика Нидерланды попросили Россию о помощи с делом МН17 Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения МН17 под управлением прокурора Нидерландов, ранее объявила Цемаха причастным к этому делу: его называют то ключевым свидетелем, то подозреваемым.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Футбол «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лондоне со счётом 7:2 В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проиграл мюнхенской «Баварии» со счётом 2:7. Встреча состоялась в Лондоне.

Наука В Испании создали «умную» рубашку «Умная» рубашка значительно облегчит лечение респираторных заболеваний, включая астму и муковисцидоз.

Происшествия Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.

Экономика Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".

Интернет WhatsApp начал тестирование функции исчезающих сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.

Космос С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.

Происшествия Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Киберспорт В Dota 2 добавили меню настроек аккаунта Вечером 1 октября Valve выпустила патч для Dota 2, в которой добавила вкладку «аккаунт» в настройки для привязки номера мобильного телефона.

Происшествия Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Футбол «Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче ЛЧ В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил немецкий «Байер».

Футбол Два футболиста ФК«Ростов» вызваны в сборную России Футболисты «Ростова» Дмитрий Чистяков и Алексей Ионов включены в сборную России на отборочные раунды чемпионата Европы-2020.

Недвижимость Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.

Армия и оружие В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.

Политика Песков назвал условие публикации стенограммы бесед Путина и Трампа Кремль может опубликовать стенограмму бесед президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа только при согласии обеих сторон.

Здоровье В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43% Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.