Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСарри обозначил цель «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Ювентус — Байер
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ювентус»
Гонсало Игуаин
17′
19′
Чарлес Арангис
46′
Керем Демирбай
Надьем Амири
Хуан Гильермо Куадрадо
55′
Федерико Бернардески
62′
68′
Лукас Аларио
Паулиньо
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
74′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
78′
80′
Чарлес Арангис
Дэйли Синкгравен
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
83′
Криштиану Роналду
88′
Наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с «Байером» в Лиге чемпионов.
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