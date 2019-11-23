РПЛ
Российская газетаОнлайн-трансляция матча РПЛ «Рубин» - «Зенит»
За 16 матчей забито всего 8 мячей - с запасом худший показатель среди всех команд РПЛ. Лишь раз "Рубин" забил за матч больше одно гола - полтора месяца назад в игре с "Тамбовом".
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Политика
Сергей Аксёнов предложил подарить Украине два российских унитаза
В разговоре со студентами МГИМО, обсуждая претензии Украины о состоянии кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, и которые Россия вернула ВМСУ, он предложил подарить им два унитаза российского производства.
Общество
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства
Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Галина Ещенко провела собственное расследование убийства своей дочери и назвала новую версию случившегося.
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Леганесом»
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Глава МИД Китая назвал США главным источником дестабилизации в мире
Соединенные Штаты стали главным источником нарушения стабильности в мире и в последнее время все чаще предпринимают односторонние действия, противоречащие общепринятым международным нормам.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Политика
Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной
Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
Единоборства
Менеджер Хабиба поделился планами на бой с Мейвезером
Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что поединок россиянина против американца Флойда Мейвезера мог пройти в январе 2020 года в Саудовской Аравии, передает ТАСС.
Политика
Савченко предрекла Украине исчезновение в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в 2023 году Украина исчезнет.
Общество
В Москве пропал барнаульский фотограф Александр Волобуев
Друзья и коллеги известного алтайского фотографа Александра Волобуева разыскивают его, так как он не вернулся из Москвы, сообщают Союз фотохудожников России и политолог Михаил Гундарин.
Наука
Ниобий и глицерин помогли усовершенствовать топливные элементы
Сотрудники Федерального университета АВС в Бразилии объединили ниобий и глицерин для создания перспективной схемы производства недорогих топливных элементов.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Происшествия
В Киеве радикалы не смогли сорвать марш трансгендеров
В Киеве на Михайловской площади прошел так называемый «транс-марш», приуроченный к Международному дню «памяти трансгендерных людей».
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Футбол
Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин»
Лидер чемпионата России "Зенит" в матче 17-го тура одолел на выезде казанский "Рубин" - 2:1. Отрыв питерцев от "Локомотива" по-прежнему составляет пять очков.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Происшествия
В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах
Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Шоу-бизнес
Микки Рурк закрутил роман с россиянкой
Globallookpress Стало известно о романе американского актера Микки Рурка с россиянкой.