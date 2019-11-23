РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаОнлайн-трансляция матча РПЛ «Рубин» - «Зенит»

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За 16 матчей забито всего 8 мячей - с запасом худший показатель среди всех команд РПЛ. Лишь раз "Рубин" забил за матч больше одно гола - полтора месяца назад в игре с "Тамбовом".
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«Рубин» — «Зенит», 23 ноября, прогноз и ставка на матч РПЛ

Чемпионат21 ноября в 10:45

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Рубин» - «Зенит»

Российская газетавчера в 16:05
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
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