РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаОнлайн-трансляция матча РПЛ «Спартак» - «Оренбург» - 1:2

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
3 фото
Несомненно коллективу Владимира Федотова добавил оптимизма успех в матче с "Чертаново" и выход в 1/8 финала Кубка России. "Спартак" и "Оренбург" четыре раза встречались в официальных матчах (все - в рамках РПЛ).
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Онлайн-трансляция матча РПЛ «Спартак» - «Оренбург»

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