Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. "Газета.Ru" - о том, как Доменико Тедеско дебютировал в качестве нового главного тренера красно-белых.
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