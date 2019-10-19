Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. "Газета.Ru" - о том, как Доменико Тедеско дебютировал в качестве нового главного тренера красно-белых.

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

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