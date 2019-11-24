Из лидеров в Екатеринбург приезжали "Зенит", ЦСКА и "Краснодар", и каждый раз "Урал" пропускал минимум три гола. Со "Спартаком" Тедеско надо быть внимательнее, иначе есть все шансы пропустить столько же. Матч "Урал" - "Спартак" начнется в 14:00 по Москве.

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Происшествия В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.

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