Политика

КузбассКузбассПрезидент поздравил россиян с Днем Победы

Как сообщает официальный сайт президента России, Владимир Путин в честь 75-летия Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы, после чего торжественным маршем перед памятником прошли оркестр и рота почетного караула.
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Уникальные торжества: как прошел Парад Победы в режиме онлайн

ТК Звезда09 мая в 14:21

В День Победы Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

Аргументы и Факты08 мая в 19:00

Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата

Lenta.ru09 мая в 03:06

Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду

ТАСС09 мая в 03:02

Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы

Москва 2409 мая в 03:06

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

RT на русском09 мая в 03:03

Путин возложил цветы к Вечному огню у Кремля

РБК09 мая в 03:19
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Общество

376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19

КМВ Новости 08:36
1
Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
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Политика

Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней

В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
5,3K
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
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Здоровье

От коронавируса в Саратовской области скончались 5 человек

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области на сегодняшний день оценивается в 44,4 случая на 100 тыс. человек.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 11:07
7
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

В крупнейших банках заявили, что клиент может открыть счет только придя в отделении, или заказав банковскую карту с курьером на дом. председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов посчитал, что банки не спешат удаленно открывать счета, так как не имеют четкого понимания самой процедуры.
РБК 09:30
1
Технологии

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
10
Экономика

Трейдеры потеряли $1,22 млрд в криптовалюте за день

10 мая биржи ликвидировали контракты трейдеров на $1,22 млрд, согласно данным аналитического портала CryptoDiffer, опубликованным в Twitter.
РБК 08:54
Общество

В Белом доме опровергли сообщение о самоизоляции Пенса

Как сообщает телеканал CNN, официальный представитель вице-президента США Майка Пенса заявил, что обнародованная в СМИ информация о его самоизоляции из-за заражения коронавирусом пресс-секретаря является недостоверной.
Московский Комсомолец вчера в 19:38
1
Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
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Политика

Саакашвили пообещал Грузии голод из-за Украины

«Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — подчеркнул Саакашвили, напомнив о разнице размеров стран.
Lenta.ru 03:46
10
Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
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Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
7
Происшествия

На трансформаторном заводе в Чехове произошел крупный пожар

На территории завода по адресу: улица Чехова д. 20Б, в городе Чехове на открытой площадке произошло возгорание отходов от переработки резины.
РБК 08:54
1
Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском вчера в 05:00
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Общество

В МВД рассказали о новых видах мошенничества на фоне пандемии

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Юрий Валяев сообщил РИА Новости, что злоумышленники пытаются заполучить реквизиты банковских карт граждан под предлогом выплаты "мифических компенсаций" за ущерб от распространения COVID-19.
РИА Новости 06:20
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
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Фигурное катание

Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
9
Политика

В России разработают меры по поддержке кредитования

"Рекомендовать Банку России разработать совместно с правительством РФ меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций, пострадавших от ситуации, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.
РИА Новости 09:15
1
Происшествия

В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса

"Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника - медсестры одной из городских поликлиник",- рассказали в комитете и добавили, что женщина умерла в Покровской больнице.
ТАСС 08:10
5
Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Политика

Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются

По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
10
Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
57
Здоровье

Медсестра рассказала о находящихся в реанимации больных коронавирусом

News.ru 06:11
9
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме

Instagram Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фотографии в военной форме.
РЕН ТВ вчера в 07:52
69
Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
54
Футбол

Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport 06:25
Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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