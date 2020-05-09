Как сообщает официальный сайт президента России, Владимир Путин в честь 75-летия Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы, после чего торжественным маршем перед памятником прошли оркестр и рота почетного караула.

Политика Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней. 5,3K

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 67

Происшествия В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату. 912

Здоровье От коронавируса в Саратовской области скончались 5 человек Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области на сегодняшний день оценивается в 44,4 случая на 100 тыс. человек. 7

Экономика Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат В крупнейших банках заявили, что клиент может открыть счет только придя в отделении, или заказав банковскую карту с курьером на дом. председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов посчитал, что банки не спешат удаленно открывать счета, так как не имеют четкого понимания самой процедуры. 1

Технологии Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10 Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад. 10

Экономика Трейдеры потеряли $1,22 млрд в криптовалюте за день 10 мая биржи ликвидировали контракты трейдеров на $1,22 млрд, согласно данным аналитического портала CryptoDiffer, опубликованным в Twitter.

Общество В Белом доме опровергли сообщение о самоизоляции Пенса Как сообщает телеканал CNN, официальный представитель вице-президента США Майка Пенса заявил, что обнародованная в СМИ информация о его самоизоляции из-за заражения коронавирусом пресс-секретаря является недостоверной. 1

Политика Саакашвили пообещал Грузии голод из-за Украины «Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — подчеркнул Саакашвили, напомнив о разнице размеров стран. 10

Общество Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. 43

Происшествия На трансформаторном заводе в Чехове произошел крупный пожар На территории завода по адресу: улица Чехова д. 20Б, в городе Чехове на открытой площадке произошло возгорание отходов от переработки резины. 1

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 831

Общество В МВД рассказали о новых видах мошенничества на фоне пандемии Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Юрий Валяев сообщил РИА Новости, что злоумышленники пытаются заполучить реквизиты банковских карт граждан под предлогом выплаты "мифических компенсаций" за ущерб от распространения COVID-19.

Политика В России разработают меры по поддержке кредитования "Рекомендовать Банку России разработать совместно с правительством РФ меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций, пострадавших от ситуации, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений. 1

Происшествия В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса "Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника - медсестры одной из городских поликлиник",- рассказали в комитете и добавили, что женщина умерла в Покровской больнице. 5

Политика Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности. 10

Происшествия Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году. 57

Шоу-бизнес Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме Instagram Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фотографии в военной форме. 69

Общество Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится. 54

Футбол Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.