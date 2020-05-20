Общество

ВедомостиВедомостиOntarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
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с чего всё началось

В Мосгорсуде посмотрят YouTube

Видеосервис просят заблокировать за повторное нарушение Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

Эксперты усомнились в возможности блокировки YouTube

News.ru07:35

Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Ведомостивчера в 23:56

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

Вести.Ru01:20

Над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России

Lenta.ruвчера в 23:56

Россиян захотели лишить YouTubе через суд. Возможна ли блокировка, как в Китае и Иране?

Телеканал 360°06:38

В России попросили заблокировать YouTube

URA.Ruвчера в 22:27

В Мосгорсуде посмотрят YouTube

Коммерсантъвчера в 17:52
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
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Общество

Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Газета.Ru 06:19
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Экономика

Bloomberg: ВВП России в апреле сократился на четверть

Ограниченная экономическая активность и падение доходов населения могут во втором квартале спровоцировать в России более глубокий экономический спад, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ.
Profinance.ru 04:27
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Общество

Мишустин: 14 регионов России приступили к отмене карантинных мер

Критерии для постепенной отмены ограничений достигнуты в 17 регионах, власти 14 из них уже начали послабления.
REGNUM 05:35
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Политика

Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
Известия 07:15
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Финансы

Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов

Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста.
Вести.Ru 03:26
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Политика

Прогноз по сбору зерновых в России остаётся высоким — Путин

Москва, 20 мая 2020, 14:33 — REGNUM Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышал 100 млн тонн, и в 2020 году этот показатель также покажет хороший уровень.
REGNUM 07:33
Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой

Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК вчера в 11:44
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Происшествия

Российские полицейские показали видео погони со стрельбой

Lenta.ru 07:21
Путешествия

Турция с 20 мая откроет границы для россиян

С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 18 мая в 06:26
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Общество

Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
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Общество

Нурмагомедов ответил усомнившемуся в коронавирусе фанату

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на комментарий одного из подписчиков, который назвал пандемию коронавируса аферой.
Lenta.ru 06:47
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Газета.Ru вчера в 17:24
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Общество

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Политика

Зеленский высказался о языковом вопросе на Украине

Языковой вопрос на Украине «создан искусственно», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 07:30
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
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Происшествия

Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

Известия 07:16
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса

Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53
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Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
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Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

В Брянске возбуждено уголовное дело против бывшего начальника следственного управления регионального УМВД.
Российская газета 06:23
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Общество

Суд в Сингапуре впервые вынес смертный приговор по Zoom

В Сингапуре Верховный суд впервые вынес смертный приговор с помощью видеоконференции в Zoom.
Телеканал RTVI 07:13
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Энергетика

Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»

Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
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