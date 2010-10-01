Беспокойство вызывают цены на бензин. Которые уже приучили нас к движению в одном направлении, независимо от цен на нефть.

Общество Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС. 342

Общество В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. 32

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,8K

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 2,2K

Общество Миру предсказали голод библейского масштаба Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба. 22

Общество Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки. 74

Общество В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать». 3,8K

Музыка «Ночные Снайперы» сыграют два онлайн-концерта Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы" состоится 22 апреля 2020 года в программе "Вечерний Unplugged" Первого канала.

Шоу-бизнес Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности. 4

Кино Фанат Marvel показал первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте Фанат киносерии Мстители от Marvel Studious показал пользователям социальной сети Reddit, как их любимые супергерои могли бы выглядеть в старости. 15

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 2,2K

Экономика Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19. 42

Экономика Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Космос Китайцы представили методику хранения и обработки лунных образцов В соответствии с требованиями миссии GRAS сформирован план предварительной обработки, хранения и подготовки лунного образца.

Происшествия Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки. 35

Общество Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса. 78

Политика Трамп заявил, что приостановит иммиграцию в США Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну сроком на два месяца.

Футбол Сезон в Германии может возобновиться 9 мая Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат страны по футболу может возобновиться 9 мая, игры при этом пройдут без зрителей.

Экономика В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента. 84