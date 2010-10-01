Энергетика

БрянскTodayБрянскTodayОпасаются подорожания бензина брянцы из-за падения цен на нефть

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Беспокойство вызывают цены на бензин. Которые уже приучили нас к движению в одном направлении, независимо от цен на нефть.
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Опасаются подорожания бензина брянцы из-за падения цен на нефть

Городской телеканал (Брянск)вчера в 15:37

Опасаются подорожания бензина брянцы из-за падения цен на нефть

БрянскTodayвчера в 15:18
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Комментарии

Общество

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Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 17:44
32
Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
1,5K
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
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Филипп Киркоров распродает свой гардероб

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РЕН ТВ 12:32
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Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
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Общество

Миру предсказали голод библейского масштаба

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
Lenta.ru 17:17
22
Общество

Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу

Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
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Общество

В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы

Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
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Музыка

«Ночные Снайперы» сыграют два онлайн-концерта

Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы" состоится 22 апреля 2020 года в программе "Вечерний Unplugged" Первого канала.
ИА InterMedia вчера в 10:54
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
10K
Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
1,9K
Кино

Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»

На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс 04:23
2
Энергетика

В России рухнули оптовые цены на бензин

Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
РИА Новости 04:29
3,5K
Кино

Фанат Marvel показал первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте

Фанат киносерии Мстители от Marvel Studious показал пользователям социальной сети Reddit, как их любимые супергерои могли бы выглядеть в старости.
iReactor 08:23
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
2,2K
Общество

Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе

RT на русском 15:10
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Экономика

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
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Экономика

Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд

Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 17:09
Космос

Китайцы представили методику хранения и обработки лунных образцов

В соответствии с требованиями миссии GRAS сформирован план предварительной обработки, хранения и подготовки лунного образца.
V-kosmose.com 18 апреля в 10:53
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Происшествия

Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
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Общество

Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире

Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
Югополис 10:38
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Политика

Трамп заявил, что приостановит иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну сроком на два месяца.
РИА Новости 18:07
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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Транспорт

ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков

Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали госномера своих машин к цифровым пропускам.
Российская газета 11:22
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Футбол

Сезон в Германии может возобновиться 9 мая

Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат страны по футболу может возобновиться 9 мая, игры при этом пройдут без зрителей.
Sport24.ru вчера в 15:23
Экономика

В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ

Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента.
Lenta.ru 04:41
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Общество

Медик сообщил о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса

Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:09
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