Энергетика
БрянскTodayОпасаются подорожания бензина брянцы из-за падения цен на нефть
Беспокойство вызывают цены на бензин. Которые уже приучили нас к движению в одном направлении, независимо от цен на нефть.
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Опасаются подорожания бензина брянцы из-за падения цен на нефть
Городской телеканал (Брянск)вчера в 15:37
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Комментарии
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 17:44
Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров распродает свой гардероб
Globallookpress / Komsomolskaya Pravda Российский певец Филипп Киркоров распродает свой гардероб.
РЕН ТВ 12:32
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Общество
Миру предсказали голод библейского масштаба
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
Lenta.ru 17:17
Общество
Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу
Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Музыка
«Ночные Снайперы» сыграют два онлайн-концерта
Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы" состоится 22 апреля 2020 года в программе "Вечерний Unplugged" Первого канала.
ИА InterMedia вчера в 10:54
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Кино
Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»
На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс 04:23
Энергетика
В России рухнули оптовые цены на бензин
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
РИА Новости 04:29
Кино
Фанат Marvel показал первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте
Фанат киносерии Мстители от Marvel Studious показал пользователям социальной сети Reddit, как их любимые супергерои могли бы выглядеть в старости.
iReactor 08:23
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Общество
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
RT на русском 15:10
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Экономика
Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд
Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 17:09
Космос
Китайцы представили методику хранения и обработки лунных образцов
В соответствии с требованиями миссии GRAS сформирован план предварительной обработки, хранения и подготовки лунного образца.
V-kosmose.com 18 апреля в 10:53
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Общество
Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире
Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
Югополис 10:38
Политика
Трамп заявил, что приостановит иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну сроком на два месяца.
РИА Новости 18:07
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Транспорт
ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков
Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали госномера своих машин к цифровым пропускам.
Российская газета 11:22
Футбол
Сезон в Германии может возобновиться 9 мая
Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат страны по футболу может возобновиться 9 мая, игры при этом пройдут без зрителей.
Sport24.ru вчера в 15:23
Экономика
В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ
Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента.
Lenta.ru 04:41
Общество
Медик сообщил о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса
Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:09