Армия и оружие
РИА НовостиNI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
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Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 20:52
Игры
Sony показала новую PlayStation 5
Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11 июня в 11:58
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК вчера в 15:45
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
Политика
Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены
Известия вчера в 14:28
Общество
В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус
Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Политика
Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня
Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
REGNUM вчера в 13:03
Кино
Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max
РБК 10 июня в 04:03
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Футбол
Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru вчера в 10:43
Общество
Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов
В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру 11 июня в 04:14
Общество
В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 21 июня
Режим самоизоляции в Оренбургской области продлен до 21 июня, а с 18 июня начнется подготовка к поэтапному снятию режима, передает ТАСС.
Парламентская газета вчера в 11:30
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Игры
EA анонсировала Star Wars Squadrons
Сообщается также, что дебютный трейлер Star Wars: Squadrons будет показан 15 июня в 18:00 мск. на канале EA Star Wars в YouTube.
Чемпионат вчера в 17:12
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
Армия и оружие
Балтфлот поднял боевые самолеты в ответ на учения НАТО Baltops
Газета.Ru 11 июня в 14:04
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ вчера в 15:35
Здоровье
Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса
«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
Известия 00:15
Здоровье
В Хакасии выздоровели ещё 19 пациентов с коронавирусом
Под наблюдением врачей находится 1796 человек, из них 19 — в обсерваторе. Получают лечение 427 пациентов. Общее число выздоровевших — 791.
REGNUM 11 июня в 02:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
Происшествия
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
BFM.ru вчера в 22:38
Политика
«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing
Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Взгляд.ру вчера в 11:06
Футбол
Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru 11 июня в 08:28
Кино
Стала известна дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Sony продала права на показ военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом платформе Apple TV+.
OvideO.ru вчера в 11:32